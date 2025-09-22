Levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves: ¿Cómo razonaron los diputados sus votos?
La histórica sesión de este martes en el Congreso deja denuncias de "amenazas" y "presiones", así como divisiones a lo interno de las fracciones.
La Asamblea Legislativa discute, la tarde de este lunes, una solicitud de levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, para que este afronte un juicio por presunto peculado.
Pasadas las 2 p. m., la sesión se abrió con el conocimiento de las recomendaciones del informe de mayoría emitido por una comisión que estudió el caso; seguido de una exposición de los miembros del foro, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas.
Luego dio inicio un debate reglado, en el que los diputados empezaron a justificar sus votos.
"Hoy venimos a ratificar la posición que ha sostenido durante estos tres años la fracción oficialista. Sí señores, venimos a eso. Vamos a ratificar lo que la fracción oficialista ha dicho insistentemente en estos últimos tres años: no pueden existir ticos con corona. Eso han dicho, eso deben cumplir. Aquí no hay ticos con corona, o le ponen corona al presidente, o hacemos que pase por los procesos legales que corresponden. Por eso venimos a cumplir la solicitud que ha hecho la fracción oficialista, de que no deben existir los ticos con corona", expuso el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.
El grueso de esa bancada —la más grande del Congreso— votará a favor del desafuero del mandatario, por considerar que hay pruebas suficientes para que el proceso avance, como explicaron ampliamente los diputados Alejandra Larios, Danny Vargas, Dinorah Barquero y José Joaquín Hernández.
Desde el oficialismo, representado en el Parlamento por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los discursos fueron en contra del fiscal general Carlo Díaz y la Corte Suprema de Justicia, a las que se les achaca una supuesta persecución política.
"Es un caso burdo, un montaje político muy peligroso", señaló la vocera de la bancada de la agrupación de gobierno, Pilar Cisneros.
La periodista de profesión hizo uso de su tiempo para proyectar un video en el que, dice ella, quedan evidenciadas las contradicciones del principal testigo del caso contra el gobernante, Christian Bulgarelli.
Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, figura como sospechoso de haber girado una orden al publicista antes indicado, para que diera $32.000 al exasesor del presidente, Federico "Choreco" Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Cisneros fue acuerpada por sus compañeros de fracción, Daniel Vargas, Ada Acuña, Paola Nájera y Jorge Rojas.
También se posicionó de su lado el independiente Gilberth Jiménez, quien señaló que el proceso de levantamiento de la inmunidad del mandatario se ha convertido en una "campaña electoral anticipada", de la que, asegura, no será parte.
El congresista incluso arremetió contra Liberación Nacional, divisa que representó hasta el 26 de mayo pasado.
Desde esa acera, Izquierdo le respondió al rechazar que haya habido algún tipo de "prisa" en la tramitación del caso contra el gobernante, en el tanto que transcurrieron tres años entre la fecha en que se dieron los hechos y la discusión del desafuero que los reúne este lunes.
Llamadas y puestos
Entre los independientes, con la salvedad de Gilberth Jiménez, prevalecieron las posiciones a favor del desafuero.
Pero Johanna Obando y Kattia Cambronero fueron más allá y denunciaron presiones para votar en contra del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.
"Sabemos que ha habido presiones por parte del Ejecutivo. La semana pasada hubo llamadas y este día también. Hay diputados que han estado negociando puestos en embajadas, que han estado negociando ministerios venideros, en caso de Rodrigo Chaves y Laura Fernández sigan en el poder, que han estado negociando despidos y dádivas", aseguró la primera de las diputadas.
La segunda, en cambio, adelantó que ni las extorsiones, ni amenazas, ni la desacreditación continua, la doblegarían.
"No juzgaremos al presidente. No seremos irrespetuosos de la división de poderes, solo permitiremos que se realice un proceso judicial donde el presidente podrá utilizar todos los mecanismos que el sistema permita para su defensa. No estamos promoviendo un juzgamiento anticipado, estamos siendo consecuentes con nuestro mandato constitucional: nadie está por encima de la ley, ni siquiera usted, presidente", señaló Cambronero.
Tanto Gloria Navas como María Marta Padilla se mostraron a favor del desafuero.
Los dos integrantes del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos y Eliécer Feinzaig, en igual sentido se mostraron anunciaron su apoyo al levantamiento de la inmunidad.
Resquebrajamiento
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consumó su división interna en este tema. Contrario a la línea dictada por su Asamblea Nacional y su candidato, Juan Carlos Hidalgo, tres legisladores anunciaron su voto en contra del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.
El primero en "salirse del canasto" fue Leslye Bojorges, quien había anticipado su voto desde el 25 de agosto anterior. En su intervención, enumeró criterios jurídicos por los cuales cree que no procede el desafuero, como las contradicciones de Christian Bulgarelli y el incumplimiento de requisitos para que este fuera usado como testigo de la corona.
Asimismo, el congresista arremetió contra el aspirante presidencial de su divisa y lo acusó de no saber nada de política. Incluso, comparó su olfato en esa materia con el de un perro de yeso que tenía en su curul.
Melina Ajoy cuestionó, por su parte, la falta de elocuencia del fiscal general Carlo Díaz, a la hora de defender la acusación y la solicitud de levantamiento de la inmunidad. Abonó que el propio jerarca del Ministerio Público hizo ver que no existe urgencia alguna en que el caso contra el presidente se lleve a juicio en lo inmediato, de ahí que considera debe continuar una vez que el mandatario deje su cargo, el 8 de mayo de 2026.
Una posición similar mostró María Marta Carballo, quien rechazó la tesis de que los legisladores únicamente deben limitarse a verificar el cumplimiento de requisitos.
Estas dos diputadas además pidieron, a quienes alegaron aparentes amenazas y presiones, que hagan las denuncias correspondientes, al tiempo que rechazaron haber sido influenciadas de alguna manera.
Del otro lado se posicionó el jefe de la fracción rojiazul, Alejandro Pacheco, quien señaló que votar en contra del desafuero era "no creer" en el Poder Judicial ni en la democracia. Asimismo, calificó de "narrativa" el argumento del oficialismo de que el gobernante sufre una persecución política.
En igual sentido se pronunciaron Carlos Felipe García y Daniela Rojas. Pero esta última, eso sí, hizo la advertencia a la Corte que le correspondía ser "objetiva" y que, si no existen los elementos suficientes, procede la absolutoria.
Posiciones contrapuestas
Las últimas dos bancadas en hacer uso de la palabra fueron las de los partidos Nueva República (PNR) y Frente Amplio (PFA).
Ambas exposiciones reflejaron el antagonismo que ideológicamente tienen estas dos agrupaciones. En lo único en que coincidieron fue en su posición de bloque.
Por un lado, Fabricio Alvarado fue quien acaparó el tiempo de su bancada para justificar el porqué se oponían al desafuero.
"Cajita blanca para ustedes, señores de Liberación, del Frente Amplio y del Liberal Progresista, y para ustedes, algunas diputaciones de los otros partidos e independientes. Levantarle el fuero a (Rodrigo) Chaves es ponerle las elecciones en bandeja de plata. ¡Ni más ni menos!", indicó el aspirante presidencial.
Mientras que del otro lado, los seis integrantes de la fracción reafirmaron su apoyo al levantamiento de la inmunidad en un caso que ellos mismos denunciaron en su oportunidad.
Ariel Robles, a quien le correspondió iniciar el tiempo de su bancada, abogó por la transparencia y acabar con un "privilegio", como considera es el fuero de improcedibilidad penal que tiene como miembro de los Supremos Poderes.