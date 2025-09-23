Rodrigo Chaves mantiene su inmunidad: Congreso no alcanzó votos para quitársela

El presidente Rodrigo Chaves mantendrá su inmunidad luego de que, este lunes, la Asamblea Legislativa no alcanzara los 38 votos mínimos que la Constitución exige para su desafuero.



En una votación histórica, el Congreso debatió durante casi cinco horas sobre el retiro del fuero de improcedibilidad penal de Chaves, tal y como le solicitó la Corte Suprema en julio anterior.



Esa sola petición ya era un hecho inédito, pues nunca antes se había pedido juzgar a un Presidente en ejercicio.



La idea de los magistrados era que Chaves respondiera, mientras todavía está en el cargo, por la acusación que le planteó la Fiscalía General por presunta concusión, derivada del millonario contrato que su administración impulsó con el empresario Christian Bulgarelli y que fue financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



Sin embargo, esa intención se quedó corta en Cuesta de Moras, que solo encontró 34 votos a favor del desafuero.

Poco importó la postura que una mayoría del Plenario defendió sin éxito esta tarde: que este no era un juzgamiento adelantado del mandatario, que existía prueba suficiente para seguir adelante con el proceso penal y que debía ser en los tribunales donde Chaves defendiera su inocencia.

“No estamos promoviendo un juzgamiento anticipado, estamos siendo consecuentes con nuestro mandato constitucional. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera usted, presidente Chaves. La rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos debe ser un acto natural por parte de un Presidente. Quien nada debe, nada teme”, aseveró la independiente Kattia Cambronero.

#CostaRica #Noticias ♬ sonido original - Teletica.com @teleticacom Este lunes, la Asamblea Legislativa discute el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Se trata de un hecho inédito en Costa Rica, pues nunca antes, un mandatario en ejercicio ha sido despojado de su fuero de improcedibilidad penal. En este vídeo podrás escuchar la postura del jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo. Más detalles en Teletica.com. 💻📲 #Política

En su lugar, ganó la postura de otros 21 diputados, que sostuvieron la tesis de “show mediático” que tanto Chaves como su defensa subrayaron desde un inicio.

“Es evidente que algunos tienen un apuro por juzgar al señor Presidente. ¿Será que esta urgencia está motivada por las elecciones presidenciales del 2026?”, cuestionó Gilberth Jiménez, que hoy arremetió contra su expartido en una prueba más del divorcio absoluto con la bandera que enarboló durante toda su carrera política.

#CostaRica #Noticias ♬ sonido original - Teletica.com @teleticacom La Asamblea Legislativa se encuentra discutiendo el posible levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, enfrentan un proceso que tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que diera $32.000 al exasesor del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En este vídeo podrás escuchar la postura de la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros. Más detalles en Teletica.com. 💻📲 #Política

Ahora, la negativa del Congreso a la solicitud de la Corte obliga a congelar el proceso a la espera de que se acabe el nombramiento de Chaves y con este su inmunidad, de manera que el caso continúe por la vía ordinaria.



Chaves, y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, están acusados por el presunto delito de concusión, por presuntamente presionar a Christian Bulgarelli para entregar $32 mil del contrato que ganó a Federico Cruz “Choreco”, exasesor del mandatario.



Ambos jerarcas han negado que eso ocurriese, mientras que Bulgarelli es el testigo estrella de la Fiscalía en el proceso.



Así votaron los 55 diputados presentes en la histórica sesión de este lunes:



A favor del levantamiento de la inmunidad:



Andrea Álvarez, Rocío Alfaro, Kattia Cambronero, Johanna Obando, Gloria Navas, María Marta Padilla, Luz Mary Alpízar, Rodrigo Arias, Óscar Izquierdo, José Joaquín Hernández, Alejandra Larios, Danny Vargas, Dinorah Barquero, Óscar Izquierdo, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Paulina Ramírez, Sonia Rojas, Pedro Rojas, Montserrat Ruiz, Geison Valverde, Alejandro Pacheco, Carlos Felipe García, Daniela Rojas, Vanessa Castro, Gilberto Campos, Eliécer Feinzaig, Ariel Robles, Antonio Ortega, Jonathan Acuña, Sofía Guillén y Priscilla Vindas



En contra del desafuero:



Daniel Vargas, Gilberth Jiménez, Waldo Agüero, Manuel Morales, Ada Acuña, Paola Nájera, Pilar Cisneros, Alexánder Barrantes, Jorge Antonio Rojas, Daniel Vargas, Leslye Bojorges, Melina Ajoy, María Marta Carballo, Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles, Fabricio Alvarado, David Segura, Olga Morera, José Pablo Sibaja, Rosalía Brown, Yonder Salas y Carolina Delgado.

