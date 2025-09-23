Cancillería espera explicaciones por caso de tico que regresó grave tras detención en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica confirmó a Teletica.com que aún no ha recibido respuesta de las autoridades de Estados Unidos tras solicitar explicaciones sobre el caso de Randall Gamboa, costarricense que regresó al país en estado crítico de salud después de permanecer detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través del Consulado General de Costa Rica en Houston, señaló que han pedido en reiteradas ocasiones información acerca de lo ocurrido con el nacional.

“Durante el tiempo en que el costarricense estuvo detenido en EE. UU., el Consulado General de Costa Rica en Houston tuvo a cargo su caso y, siguiendo instrucciones del Departamento Consular de la Cancillería, solicitó en reiteradas ocasiones información acerca de su situación jurídica y de salud a las autoridades estadounidenses, así como autorización para realizar una visita consular.

"Ante la falta de respuestas claras de las autoridades estadounidenses y el comprobado deterioro en la salud del costarricense, el Consulado General de Costa Rica en Houston, siguiendo igualmente instrucciones precisas del Departamento Consular de la Cancillería, solicitó a inicios de este mes explicaciones respecto a lo ocurrido", manifestó la Cancillería.

A pesar de las reiteradas solicitudes, aseguran que las respuestas no se han recibido todavía.

"Este Ministerio continuará dando seguimiento a la situación y realizará posibles gestiones tendientes a evitar que se repitan situaciones similares”, indicó la Cancillería.

Randall Gamboa continúa hospitalizado.

Randall Gamboa, oriundo de Pérez Zeledón, fue deportado en un vuelo ambulancia financiado por autoridades estadounidenses el pasado 3 de setiembre. Actualmente, permanece hospitalizado en el Hospital Escalante Pradilla, sin poder caminar, hablar ni alimentarse por sí mismo.



La familia del costarricense denunció malos tratos, abandono médico y falta de comunicación durante su detención.

Gamboa había viajado a Estados Unidos en diciembre de 2024 en busca de mejores oportunidades, pero ese mismo mes fue detenido por ICE y trasladado a un centro de detención.



De acuerdo con sus allegados, mantenía contacto diario mediante videollamadas en las que se le veía fuerte y saludable, hasta que a mediados de junio las comunicaciones se interrumpieron. Posteriormente, ICE lo trasladó en varias ocasiones entre centros de detención, lo que dificultó su localización.



Finalmente, gracias a la gestión de una abogada voluntaria, la familia logró ubicarlo en un hospital en Texas en condiciones críticas. Pocas semanas después, se autorizó su deportación hacia Costa Rica.



Actualmente, Gamboa sigue en estado delicado mientras su familia continúa a la espera de una respuesta.