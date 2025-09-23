34 a favor, 21 en contra y 2 ausentes: así fue la votación sobre inmunidad de Chaves

El presidente Rodrigo Chaves mantendrá su inmunidad.

La inédita votación que por primera vez en la historia costarricense discutió el desafuero de un mandatario en ejercicio no alcanzó los 38 votos que la Constitución Política demanda para el levantamiento de la inmunidad.

La relevancia de esa cita convocó a 56 diputaciones al Plenario, aunque finalmente solo 55 emitieron su voto, pues el independiente Luis Diego Vargas abandonó el recinto sin que hasta ahora se conozcan sus razones.

Tampoco estuvo Cynthia Córdoba, la única ausente en la histórica jornada.

Y aunque no hubo demasiadas sorpresas, sí hubo varios detalles que merece la pena resaltar. Primero, la evidente fractura del PUSC ante la línea que su comité ejecutivo y el candidato Juan Carlos Hidalgo trazaron, y cómo votó la bancada.

De sus nueve diputados, solo cuatro apoyaron el desafuero: Vanessa Castro, Carlos Felipe García, Daniela Rojas y Alejandro Pacheco, mientras que en contra estuvieron Leslye Bojorges, Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy, María Marta Carballo y Horacio Alvarado.

También fue una sorpresa el voto negativo de la liberacionista Carolina Delgado, la única de todo el PLN que se opuso al desafuero.

"Entiendo que mi voto, sea a favor o en contra, traerá consecuencias. Pero debo ser clara: este debate dejó de ser político o técnico y se convirtió en un asunto personal, marcado por presiones e interferencias entre poderes. Lo que hemos vivido demuestra que no existe una verdadera separación de poderes", aseveró Delgado posterior a la votación.

El Frente Amplio y Nueva República repartieron sus seis votos entre el sí y el no, tal y como se esperaba.

El oficialismo puso sus ocho votos en contra y el PLP dos a favor, mientras que la mayoría de independientes se inclinaron hacia el levantamiento.