Choques y aguaceros colapsan Circunvalación

Los aguaceros vespertinos de este lunes, sumado a algunos accidentes de tránsito, provocan colapso vial en Circunvalación y sus vías aledañas.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, en Circunvalación Norte se reportan tres choques, en los que hay dos carros y dos camiones involucrados; además, parte de la carretera se inundó y algunos vehículos tuvieron que desviarse por La Uruca.

En Hatillo, por su parte, hay un camión varado, el cual está generando un importante congestionamiento vial.

También se reporta bastante presa en los sectores de San Pedro, La Uruca por la Pozuelo, en el cruce de Pavas hacia Circunvalación y en Barrio México, para salir a la Nissan, hay un accidente de tránsito.



En algunos puntos las presas parecen un parqueo, según indicaron algunos conductores.

Las autoridades hacen un llamado a los choferes para tener paciencia detrás del volante y evitar así más percances.