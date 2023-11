INS anuncia que, ahora sí, consulta y cobro de marchamo empieza este sábado

"Durante el trámite de certificación por parte del Ministerio de Hacienda, se identificaron inconsistencias en un grupo de 39.000 vehículos, para los que el cálculo del impuesto propiedad sigue saliendo en cero. El origen del error no se debe a una lectura de archivos, sino de un valor ausente. A partir de esta identificación, Hacienda está realizando la validación de cada uno de los casos para determinar cuál es el valor que corresponde cargar. Por ahora, esas placas no se estarán cargando en los sistemas, y sus propietarios no podrán realizar la consulta aún", señalaron.