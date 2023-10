Colegio de Abogados: Ninguna ley permite a BCCR pedir datos individualizados de clientes bancarios

Volio indicó que el BCCR se amparó en la ley de Estadística Nacional y no en una ley especial que se lo permitiera. De hecho, el compareciente consideró que la solicitud del Central resultaba algo "inaudito".

En otras palabras, el experto subrayó que el problema medular fue basarse en una ley que no permitía al Central solicitar dicha información, por no tratarse de una ley especial.

Quienes cuestionan esa solicitud del BCCR indican que esta información es un dato sensible que no podía ser brindada de esa manera debido a su carácter privado. El Central ha insistido en que ese dato no entra en dicha categoría.