Llegó el día: Todo lo que tiene que saber sobre la Asamblea de la Liga

Liga Deportiva Alajuelense tendrá este sábado una importante Asamblea para los intereses del presente y futuro de la institucion rojinegra.

La primera convocatoria está para las 3 p. m. y la segunda para las 4 p. m.



El orden del día abordará siete puntos claves:



1.Informe escrito del presidente, Joseph Joseph, el cual incluye los siguientes aspectos:



a) Plan de trabajo para la temporada inmediata siguiente.



b) Logros alcanzados con relación al plan de trabajo de la

y Fiscal Financiero.



c) Cualquier otro asunto a su entero juicio.



2. Informe escrito del Fiscal de Leyes.



3. Elección para el periodo de dos años del Vicepresidente Primero, Secretario, Protesorero, Vocal Primero, Vocal Tercero y Fiscal Financiero.



4. Presentación de los estados financieros auditados del periodo



5. Autorizar la venta y compra de bienes inmuebles de la

Asociación (no hay puntos que tratar o votar).



6. Autorizar todo tipo de préstamos bancarios, en que se comprometa el patrimonio de la institución en más un 10% del último presupuesto aprobado (no hay puntos que tratar o votar).



7. Conocer de las apelaciones presentadas contra acuerdos de la Junta Directiva de conformidad con el Estatuto (no hay puntos que tratar o votar). El entrenador Jorge Luis Pinto afirmó en un video que siente tristeza por el presente de Alajuelense y que extraña escuchar el "Liga Campeón" siendo una realidad.

Tres papeletas

Para las elecciones hay tres papeletas de tres agrupaciones distintas. La oficialista, Transparencia Rojinegra y un sector independiente.

Transparencia Rojinegra presentará esta papeleta este sábado para estos puestos a elegir:

Vicepresidente Primero: Daniel Salazar



Secretario: José Cabezas

Protesorero: Carlos Salas



Vocal Primero: Sandra Rodríguez



Vocal Tercero: Guillermo Cornejo



Este es el plan con el que llega esta agrupación:



Oficialistas