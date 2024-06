Le salió competencia al bando de Joseph Joseph en la Liga

Al bando oficialista en Alajuelense, encabezado por Joseph Joseph, le salió competencia para la asamblea de este sábado del club.

Este sábado, a partir de las 3 p. m., se llevará a cabo una asamblea con tintes de polémica en la Liga.

En el punto tres en agenda está la elección para el periodo de dos años del Vicepresidente Primero, Secretario, Prosecretario, Vocal Primero, Vocal Tercero y Fiscal Finciero.

Para todos esos puestos, el bando oficialista presentará candidatos, pero también lo hará la agrupación Transparencia Rojinegra.

"Se puede oficializar que haremos papeleta en los puestos a elegir", se limitó a confirmar William Cordero, socio manudo, exdirigente y miembro activo de la agrupación.

Tienen tiempo hasta este martes a las 3 p. m. para la inscripción de los nombres.

Eso sí, el que sí no estará en la puja por la vicepresidencia será el exjerarca de la institución, Raúl Pinto.

Pinto conversó este lunes con Teletica.com y explicó las razones por las que no pujará por la vicepresidencia manuda en la asamblea de este sábado.



Pinto indicó que está agradecido por el apoyo que ha recibido en los últimos días, pero que luego de valorarlo prefirió mantenerse al margen.



"Más bien muy agradecido por la gente que me impulsó y me hizo pensar en regresar a la junta directiva, no es simplemente por figurar, he sido presidente y llegaba a un puesto menor, pero en las reuniones que tuve no sentí esa apertura. De llegar a una lucha a lo interno, prefiero mejor hacerme a un lado y que ellos sigan con su proyecto", comentó Pinto.

​