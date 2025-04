Celso Borges: "La exigencia de este club nos lleva a que hay que ganar todos los partidos"

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, dio su análisis sobre el campeonato nacional y su percepción de cómo ha visto al equipo.

En declaraciones suministradas por el departamento de prensa de la Liga, Celso se refirió al triunfo en Pérez Zeledón, el cierre del torneo y el siguiente rival: el Santos de Guápiles.

El triunfo: "Ni antes veníamos haciendo las cosas tan mal, ni ahora es que todo esté perfecto. El hecho de ganar un partido muy difícil como es en Pérez Zeledón nos da ánimos para afrontar el partido del domingo".



Torneo cerrado: "El nivel de competencia ha sido bastante alto, todos los equipos están compitiendo bastante bien. Eso nos lleva a nosotros a estar en la mejor condición. En los partidos casi siempre nunca hay nada decidido hasta el último minuto, han sido pocos los juegos que hemos tenido todo hecho ya para el segundo tiempo. Está costando".



Empates anteriores: "La exigencia de este club nos lleva a que hay que ganar todos los partidos, es nuestra poca exigencia que tiene que darse, ser autocríticos. No nos gustó empatar en casa ante San Carlos. No es apto para este club".



Santos: "Están bastante bien, no por haber perdido el partido anterior quiere decir que venga mal, es un equipo que está encontrando su identidad, es un equipo que lo está haciendo bien. Aquí en casa queremos hacerla valer".



Su nivel: "Estoy contento en el lugar que estoy, de hacer lo que me gusta, le tengo mucha pasión, tengo muy buenos compañeros y eso ayuda que el nivel individual esté bastante bien. Durante todos estos años he tenido la fortuna de trabajar con muy buenos técnicos".



Casi cumple 37 años: "Vivo por esto, trato de cuidar todos los detalles para poder seguir bien, en una edad en la que sé que todo cuenta. En la época de mis 20, siempre le di importancia a todos esos detalles y ahora es más recoger los frutos de hacer las cosas bien, anteriormente. Tienen mucha incidencia el descanso y la comida, entonces por eso creo que esos años fueron primordiales para que ahora se haga un hábito".