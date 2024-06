Raúl Pinto revela razones por las que no luchará por la vicepresidencia de la Liga

El expresidente de Alajuelense, Raúl Pinto, explicó las razones por las que no pujará por la vicepresidencia manuda en la asamblea de este sábado.

Pinto indicó que está agradecido por el apoyo que ha recibido en los últimos días, pero que luego de valorarlo prefirió mantenerse al margen.

"Más bien muy agradecido por la gente que me impulsó y me hizo pensar en regresar a la junta directiva, no es simplemente por figurar, he sido presidente y llegaba a un puesto menor, pero en las reuniones que tuve no sentí esa apertura. De llegar a una lucha a lo interno, prefiero mejor hacerme a un lado y que ellos sigan con su proyecto", comentó Pinto.

El exjerarca de la Liga aseguró que él tiene amplia experiencia y que muestra de su madurez dirigencial es apartarse de una eventual puja.

"Uno más o menos ve, uno para poder desarrollar un proyecto, necesita que las personas estén en camaradería, pero si uno se va a desgastar...", agregó.

Pinto fue enfático en que su llegada iba a ser para "sumar" y para "apoyar", pero no existían "ideas en común".

Ahora... ¿Por qué desaprovechar la experiencia del presidente con más títulos en la historia de Alajuelense?

"Uno en algún momento esperaba eso, ser un poquito más condescendientes, y sentir ese apoyo que yo quería dar, que lo sintieran en buena forma, pero al final no se dio y ellos están con su proyecto, ojalá sea exitoso y que en este campeonato nos den el título, eso es lo que queremos todos los liguistas. Yo estoy muy agradecido que los liguistas me apoyaban en redes sociales y ahí sigo de cerca, no es que me voy a separar de todo", concluyó.