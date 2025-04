Las lagunas en el reglamento del Mundial de Clubes que favorecen a la Liga, según experto

En el reglamento del Mundial de Clubes hay lagunas que favorecen a la Liga, según experto Marcelo Bee Sellares, especialista en Derecho Deportivo.

Teletica.com conversó con el experto sobre todo el paso a paso que se viene ahora en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pues ya están los dos casos con fecha de audiencia. La primera es el 23 de abril para el caso Alajuelense vs. León, Pachuca y FIFA, la segunda será el 5 de mayo para el caso León vs. FIFA.



Bee Sellates no ve posible a la luz del reglamento que sea posible hacer el repechaje que proyecta eventualmente la FIFA entre el América y Los Ángeles FC. Además, en el expediente de la Liga se tendría que dilucidar si el Inter de Miami entra o no, de manera definitiva, como club anfitrión dentro de las normas y reglas de clasificación para la cita mundialista.

—El pasado viernes 4 de abril el TAS oficializó que Grupo Pachuca ha presentado sus apelaciones contra la decisión de la FIFA de expulsar a León del Mundial de Clubes. ¿Le toma por sorpresa que la FIFA accediera a que el TAS tramite el expediente de Grupo Pachuca por la vía del procedimiento acelerado?



Sí y no, por un lado, sí porque para el procedimiento acelerado se pueda llevar a cabo se necesita la conformidad de todas las partes, si una no presta la conformidad, el procedimiento no se puede llevar acabo y continúa como un procedimiento común y ordinario. Es un muy buen gesto de la FIFA de decir que acepto el procedimiento acelerado porque hay una competencia que se realiza en pocos días.

Esto ya se ha dado en otros antecedentes ante situaciones de competencias próximas por iniciarse.

—¿Cuál es su análisis respecto a que el TAS no unificó los expedientes iniciados por Grupo Pachuca y por Alajuelense?





—Si la expulsión de León quedase en firme, ¿cuán probable es que el TAS se atreva a adjudicar el boleto, en lugar de permitir que la FIFA tome esta importante decisión?





—Al haber varias interpretaciones, no solo una, es donde entra el TAS para tener claro el asunto... ¿Son vinculantes para FIFA las determinaciones del TAS?

Todas las decisiones que el TAS tome son vinculantes para la FIFA, para las federaciones y clubes, es una decisión final.

—Hay quienes señalan que la propuesta de la FIFA respecto a organizar un repechaje entre LAFC y Club América iría en contra de los criterios ordinarios de clasificación, específicamente del límite de dos clubes por país. Si la expulsión de León quedase en firme, ¿tendría la FIFA que reformar el reglamento para poder llevar a cabo este repechaje?



Yo tengo una humilde posición sobre ese repechaje, yo no lo veo porque no está previsto en el reglamento, primer gran tema, no está previsto que exista la posibilidad de un partido de repechaje, se debería modificar un reglamento y vulneraría los derechos de otros equipos que en el caso hipotético que León se vea excluido, reclamarían con lógica razón ese derecho de participar. Esa posibilidad de un partido de repechaje entre los Ángeles y el América no lo veo posible porque no está prevista esa posibilidad en el reglamento.



—Un artículo del reglamento del Mundial de Clubes permite a la FIFA aprobar enmiendas... ¿Podría la FIFA aprobar alguna enmienda que habilite un curso de acción que no esté contemplado en la versión actual del reglamento, especialmente si dicha enmienda afecta los intereses de las partes involucradas en las apelaciones? Por ejemplo: ¿Podría la FIFA reformar el reglamento de modo tal que la plaza de León sea adjudicada a un club de la UEFA?



A mí entender no, porque caemos en lo mismo, cualquier enmienda no puede perjudicar o vulnerar derechos de clubes que lo tienen o que lo pueden tener a travéz de los logros deportivos, en consecuencia no veo esa posibilidad.



—De todo lo que ha leído, estudiado y observado, ¿cómo ve que podría resolverse este caso?



Me parece que lo primero es analizar acá hay dos grandes cuestiones para ser sintéticos, primero el tema de la multipropiedad de clubes que el reglamento lo atribuye como una condición para poder participar y segundo es el argumento de León de decir, miren, usted me promocionó, me invitó a participar en el torneo, me oficializó en el torneo, me incluyó en el sorteo, en la fase de grupos porque había reunido los requisitos deportivos y en consecuencia usted a esta altura no me puede quitar ese derecho que yo ya lo considero adquirido, esos son los dos grandes temas que se deben resolver prioritariamente, hay un derecho adquirido o no y si la multipropiedad de clubes no se cumple y si esa multipropiedad no se cumple, no está afectando un derecho que ya el León considera adquirido con anterioridad a ser visualizado por todos los canales de la FIFA.



—¿El tema del club anfitrión en qué bloque lo deja usted?



Hay una laguna dentro del propio reglamento, si bien habla de que Concacaf pueden participar máximo cuatro clubes, en su inicio cuando todavía no estaba publicitado el reglamento, esos cuatro clubes decían que eran por logros deportivos. El tema de la multipropiedad se visualiza con el reglamento, antes los clubes que podían participar eran los que salían campeones, pero nada dice qué sucede respecto al club organizador o al club invitado, ahí también hay alguna laguna respecto a si el Inter Miami ocupa el cupo de máximo dos clubes por país o no por ser un club invitado.



—Entiendo que los expedientes presentados ante el TAS giran en torno al concepto de “decisión impugnada”. ¿Qué implicaciones procesales podría tener para Alajuelense que la decisión actual de la FIFA (expulsión de un club de Grupo Pachuca) no sea la decisión que originalmente impugnó (participación de ambos clubes de Grupo Pachuca)?



Alajuelense llega porque la FIFA no se pronuncia, por omisión; por el contrario Grupo Pachuca llega por una decisión final, por una resolución final por parte de la comisión de apelaciones de la Liga, en consecuencia, si bien son dos procesos independientes, la decisión que también tome una sobre otra, en alguna forma no va a decidir sobre la otra, pero sí va a poner un paño de claridad, restará saber si ambos expedientes se van a resolver en su instancia final juntamente, no porque se acumulen si no porque ambas se den a conocer el mismo día que sería lo lógico y más saludable para no generar más incertidumbre en el tema.