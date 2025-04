Directiva de Alajuelense confía en Joel Campbell, pese a que Guimaraes no lo convoca

En la directiva de Alajuelense confían en que el jugador Joel Campbell suba su rendimiento, pese a que el técnico Alexandre Guimaraes ni lo convoca.

Tomas Guardia, dirigente rojinegro, afirmó que "Joel es un gran jugador y va a hacer una pieza fundamental".

Además, en declaraciones en la transmisión de FUTV, respondió si le ha quedado a deber el rendimiento de Joel.

"No, a mí no. Vino de otro proceso, físicamente ha estado mejorando muchísimo", añadió.

Por su parte, Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva, recalcó que lo de Joel pasa exclusivamente por una decisión de Guimaraes,

"Es un tema que se ha hablado mucho, el cuerpo técnico no lo tiene contemplado, es una decisión técnica, es una pregunta ya para el cuerpo técnico, con Guimaraes, la información que tenemos es que por decisión técnica no va a estar presente", agregó.



A Vásquez también se le preguntó si la inversión por Joel había sido muy alta para no tener minutos.

"Hay muchas inversiones, no solo en un jugador, pensamos de forma estratégica, pero o sigo pensando en Joel, en la mejor versión de él, sigo pensando que nos va a dar mucho, pero no estará presente", concluyó.