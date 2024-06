Oficial: Estas son las tres papeletas para votación en la Asamblea de la Liga

Este sábado a las 3 p. m. se realizará una de las asambleas de socios de la Liga más importante en los últimos tiempos.



En el punto tres en agenda está la elección para el periodo de dos años del Vicepresidente Primero, Secretario, Prosecretario, Vocal Primero, Vocal Tercero y Fiscal Financiero.

Para estos puestos, el club confirmó a Teletica.com las tres papeletas presentadas:

Papeleta oficialista:



Vicepresidente Primero: Enrique Morua



Secretario: León Weinstock



Prosecretario: Marco Zúñiga



Vocal Primero: Tara Colenee



Vocal Tercero: Ricardo Prada

Papeleta Transparencia Rojinegra:



Vicepresidente Primero: Daniel Salazar



Secretario: José Cabezas



Prosecretario: Carlos Salas



Vocal Primero: Sandra Rodríguez



Vocal Tercero: Guillermo Cornejo

Papeleta independiente:

Vicepresidente Primero: Mariam Jiménez



Secretario: William Jiménez



Prosecretario: Judith Alfaro

Vocal Primero: Rosa Delgado

Vocal Tercero: Joseph Vargas

Voces manudas



Este medio ha intentado contactar a don Joseph Joseph, pero no ha contestado ni las llamadas ni los mensajes a su celular.

Por su parte, José Cabezas, miembro activo de Transparencia Rojinegra, afirmó que "las expectativas no pueden ser mejores, representamos ese hastío que tiene el liguismo, esa pesadumbre y esa frustración tremenda.

Además, para Cabezas desde la llegada de Joseph Joseph no ha observado mucho cambio.

"No hemos visto ningún cambio, don Joseph se aferra al modelo que él trajo, que él quiso implementar y que ya está demostrado que no dio resultados", comentó Cabezas.



Sin Raúl Pinto

Pinto conversó este lunes con Teletica.com y explicó las razones por las que no pujará por la vicepresidencia manuda en la asamblea de este sábado.



"Más bien muy agradecido por la gente que me impulsó y me hizo pensar en regresar a la junta directiva, no es simplemente por figurar, he sido presidente y llegaba a un puesto menor, pero en las reuniones que tuve no sentí esa apertura. De llegar a una lucha a lo interno, prefiero mejor hacerme a un lado y que ellos sigan con su proyecto", afirmó Pinto.