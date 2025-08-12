Sele Femenina conocerá el 20 de agosto a los rivales de camino a Brasil 2027

La Selección Femenina conocerá sus rivales de grupo en el camino eliminatorio rumbo a Brasil 2027 el próximo miércoles 20 de agosto.

Ese día, Concacaf realizará el sorteo y las ticas serán cabeza de serie en el Grupo A.

También se sabrá el calendario de juegos, pactados para noviembre de 2025, así como febrero y abril de 2026.

Para seguir con vida en la ruta mundialista, Costa Rica debe ganar su grupo y sellar su boleto a cuartos de final.

“Los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del Clasificatorio se disputarán en un torneo con sede única y por confirmar. Es decir, si La Sele quiere estar en el Mundial, deberá ganar su partido de cuartos de final”, explicaron desde la Fedefútbol.

“Sabemos un poco qué rivales nos podrían tocar en ese partido de vida o muerte. Al final sigue siendo un torneo, pero sabemos que en el primer partido quien gane tiene el pase al Mundial y quien no, deberá ir a luchar por el repechaje”, señaló el técnico Beni Rubido.