Manfred Ugalde será el último futbolista en llegar al país para unirse a La Sele

Miguel Herrera dio a conocer la lista de convocados a la Selección Nacional para los partidos ante Haití y Honduras. Los legionarios estarán llegando al país en diferentes grupos.

Julio Cascante ya se encontraba con el grupo.

Esta mañana llegó a Costa Rica Juan Pablo Vargas. A las 12:45 p. m. arribó Alonso Martínez y a las 6:55 p. m. será el turno de Orlando Galo.

Para este domingo llegarán cuatro jugadores: Kevin Chamorro a las 4:35 p. m., Josimar Alcocer a las 6:25 p. m., Francisco Calvo a las 9 p. m. y Keylor Navas a las 11:30 p. m.

El lunes 10 de noviembre llegarán Patrick Sequeira y Carlos Mora a las 6:25 p. m., y Alvaro Zamora a las 8 p. m.

Manfred Ugalde será el último en unirse a la Selección Nacional, con arribo programado para el martes a las 3:30 p. m.



