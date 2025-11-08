Con estos futbolistas, La Sele buscará el boleto directo al Mundial 2026

Miguel Herrera ya dio a conocer la lista de futbolistas convocados para enfrentar las siguientes fechas de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Esta es la convocatoria oficial de la selección de Costa Rica.

Convocados La Sele

​Cabe recordar que los ticos se medirán con Haití, en Curazao, el jueves 13 de noviembre, y el martes 18, en casa, ante Honduras.

Los ticos son segundos en el Grupo C con seis puntos, dos menos que Honduras. El tercer puesto es para los haitianos, con cinco unidades, y cierra la clasificación Nicaragua, con solo un punto.

El ganador del grupo sellará de manera directa el boleto a la Copa del Mundo, mientras que los mejores dos segundos lugares avanzarán al repechaje.