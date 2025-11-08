Joel Campbell confirma su buen momento con llamado a La Sele

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, realizó cinco cambios con respecto al llamado de octubre, y entre los futbolistas que destacan en la convocatoria de noviembre está Joel Campbell.

El atacante, quien fue pieza clave en los tres procesos mundialistas anteriores (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022), volverá a ponerse la roja en un momento en que es determinante con su club, la Liga Deportiva Alajuelense.

El fin de semana anterior, ante Liberia, anotó dos goles.

Otro jugador que llama la atención es Anthony Hernández. El rojinegro ha tenido un buen semestre con su club y le da una opción más a Herrera en el ataque.

Otra de las líneas que presenta cambios es la portería. Hace un mes, los convocados fueron Keylor Navas de Pumas, Esteban Alvarado de Saprissa y Alexandre Lezcano de San Carlos.

Para enfrentar a Haití, en Curazao, y a Honduras en casa, El Piojo volvió a confiar en Keylor Navas, además de sumar a Patrick Sequeira (Casa Pia, de Portugal), quien se recuperó de una lesión, y a Kevin Chamorro, también en el fútbol portugués con el Río Ave.

Otro futbolista que regresa es Santiago Van Der Putten, mientras que se quedaron sin espacio Jeyland Mitchell, Andy Rojas y Allan Cruz.