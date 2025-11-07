Celso Borges confía en La Sele: “En los momentos complicados sacamos nuestra mejor versión”

El volante Celso Borges, ya recuperado de su lesión, está con la Selección Nacional en el microciclo previo a los juegos ante Haití y Honduras.

El volante, quien suma decenas de encuentros con la Tricolor, sabe el honor que representa vestir la camiseta roja y la presión que conlleva.

“Estos partidos son un privilegio, ¿verdad? Poder estar jugándose una clasificación al Mundial. Son dos partidos in extremis, pero creo que también, culturalmente, es cuando nosotros sacamos la mejor versión de todos”, explicó el futbolista.

Para Celso es claro lo que se debe hacer el jueves de la próxima semana cuando se juegue en Curazao ante Haití.

“Cero errores, cero errores defensivos. Eso creo que es lo vital para poder tener un buen desarrollo del juego, que podamos controlar, al menos a través del resultado, lo que puede ir siendo como vayamos jugando. Pero lo más importante en esos partidos es cero complicaciones”, detalló.

Sobre su estado de salud fue tajante: “Físicamente estoy bien, estoy sin dolor, que es algo que ya uno agradece bastante. El cuerpo se siente bien y, emocionalmente, muy contento de estar acá nuevamente”.