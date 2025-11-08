Aarón Murillo quiere repetir su buen momento y convencer en La Sele

Se metió al microciclo y su llamado fue sorpresivo, pues nadie lo tenía en el radar, mucho menos los rivales.

Aarón Murillo fue la gran sorpresa de la Selección Nacional en la pasada convocatoria ante Nicaragua y Honduras y es prueba exitosa de que los microciclos pueden servir para encontrar figuras destacadas.

Murillo vive con entusiasmo una nueva convocatoria al microciclo de trabajo de la Selección Nacional de Costa Rica, pero esta vez previo a los duelos eliminatorios rumbo al Mundial ante Haití y Honduras.

“Primero que todo, estoy muy feliz. A uno lo llena de entusiasmo que le brinden de nuevo esta oportunidad. Estar aquí es muy gratificante; el trabajo que uno viene haciendo lo respalda. Vengo con toda la disposición del profesor, ya sea para jugar cinco minutos o todo el partido”, expresó tras el entrenamiento de este viernes en el Proyecto Gol.

El futbolista florense destacó el buen ambiente dentro del grupo y el respaldo que ha sentido por parte de sus compañeros desde su primera experiencia con la Tricolor.

“Desde el primer día todos me trataron de una manera correcta. El día del partido se me acercaron y me dijeron que tenía el apoyo total, que jugara como venía haciéndolo, y eso fue lo que hice. Me respaldaron a muerte en la cancha”, recordó.

Murillo espera estar en la lista de convocados que se dará a conocer este mismo sábado y asegura estar al 100%, tras la lesión que sufrió ante Nicaragua y que lo marginó una semana y media de toda actividad.



