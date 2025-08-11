“Sí, en esta y en todas mis vidas”: Cristiano Ronaldo y Georgina anuncian compromiso
La modelo y el futbolista tienen nueve años de relación.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han decidido dar un paso más en su relación, tras nueve años juntos y formar una familia numerosa con cinco hijos.
La modelo confirmó el compromiso en sus redes sociales, acompañando su anuncio con una imagen del anillo, una joya valorada en más de seis millones de euros, según medios como Hola!
El futbolista del Al-Nassr F.C. sorprendió a Georgina con un anillo talla oval de 40 a 45 quilates, flanqueado por dos diamantes triangulares.
El compromiso ha generado una gran ola de felicitaciones de amigos, familiares y seguidores alrededor del mundo.
Para la pareja, el núcleo familiar es prioridad, y la educación de sus cinco hijos —Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda— se basa en valores como la humildad, el sacrificio, la disciplina y la gratitud, con la intención de mantenerlos alejados de la superficialidad y conscientes de sus orígenes humildes.
La historia de amor de Ronaldo y Georgina comenzó de forma inesperada un verano en Madrid, cuando coincidieron en una tienda Gucci. Desde ese encuentro casual, su relación fue creciendo en privado, hasta convertirse en una de las parejas más seguidas a nivel global, acumulando más de mil millones de seguidores en redes.
A lo largo de casi una década, han vivido en distintas ciudades —Madrid, Turín, Manchester y Riad— sin que las mudanzas afectaran su unión. Ahora, después de tantos años, están preparando una boda que promete ser una de las más esperadas y mediáticas.