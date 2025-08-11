“Sí, en esta y en todas mis vidas”: Cristiano Ronaldo y Georgina anuncian compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han decidido dar un paso más en su relación, tras nueve años juntos y formar una familia numerosa con cinco hijos.

La modelo confirmó el compromiso en sus redes sociales, acompañando su anuncio con una imagen del anillo, una joya valorada en más de seis millones de euros, según medios como Hola!





El futbolista del Al-Nassr F.C. sorprendió a Georgina con un anillo talla oval de 40 a 45 quilates, flanqueado por dos diamantes triangulares.