El cantante colombiano Juanes está en Costa Rica grabando uno de sus proyectos; así lo confirmó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el mismo cantante, quien lo posteó en sus redes sociales con una fotografía de Punta Uva y la icónica frase “Pura vida”.



Se trata de un nuevo videoclip, el cual estará filmando en diversas regiones del país, como parte de la producción audiovisual de su próximo álbum.

La iniciativa fue impulsada por el ICT: con esto, buscan posicionar al territorio nacional como destino ideal para el turismo fílmico y atraer visitantes del mercado colombiano y latinoamericano.

Las grabaciones están programadas en el Caribe, Guanacaste y la Zona Norte, en cataratas, playas, canales, pozas, las faldas de un volcán y hasta un teleférico.

“Costa Rica tiene un amplio potencial para el desarrollo del turismo fílmico y recientemente se ha convertido en un destino ideal para que celebridades de la música, el cine, la televisión y las plataformas de streaming escojan a nuestro país para la producción de audiovisuales de alta calidad”, dijo Melissa Tencio, coordinadora de marca y estrategia del ICT.

Tencio destacó que las producciones con artistas y generadores de contenido que viven experiencias inolvidables en el país constituyen una herramienta promocional de alto impacto para los destinos turísticos.

El instituto explicó que la alianza con Juanes fue posible gracias a las gestiones del ICT con Universal Music Latino y el equipo de management del artista.

De acuerdo con los datos, Colombia representa actualmente el segundo mercado emisor de turistas sudamericanos hacia Costa Rica, con 21.683 visitantes colombianos por vía aérea entre enero y agosto.

Juanes: trayectoria y gira latinoamericana

Juanes, cuyo nombre completo es Juan Esteban Aristizábal Vázquez, es uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Con más de 25 años de carrera, ha conquistado escenarios en todo el mundo y ha sido galardonado con 26 Latin Grammys, 4 Grammys, premios MTV, Lo Nuestro y reconocimientos en Viña del Mar, entre otros.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran A Dios le pido, La camisa negra, Es por ti, Fíjate bien y Fotografía. Billboard lo nombró recientemente como uno de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI.

Con más de 20 millones de discos vendidos y una sólida presencia digital que supera los 20 millones de seguidores, Juanes continúa su gira latinoamericana este mes con conciertos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Uruguay y Argentina.