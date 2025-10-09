Vecinos de Acosta evitan tragedia: trailero panameño queda atrapado en ruta peligrosa

Una escena de tensión, pero también de solidaridad, se vivió recientemente en las montañas de Acosta, San José. Xavier Herrera, un trailero panameño, quedó atrapado en la Ruta Nacional 301, entre Parrita y Acosta, una vía angosta, en mal estado y no apta para vehículos pesados.

El conductor, que se dirigía hacia Panamá, ignoró las advertencias de otros choferes y confió en una aplicación de navegación que lo guió por un trayecto de barro, curvas cerradas, pendientes pronunciadas y puentes estrechos. Su travesía pronto se convirtió en una odisea.

Ante la situación, los vecinos de Acosta se organizaron rápidamente. Al ver al conductor en apuros, realizaron una recolecta y contrataron maquinaria tipo backhoe para abrirle paso entre la montaña. Gracias a este esfuerzo comunitario, Herrera logró salir de la zona y llegó a Paso Canoas cerca de las 11 de la noche.

Oficiales de Tránsito recordaron que muchas aplicaciones permiten configurar el tipo de vehículo para evitar rutas no aptas para tráileres. Aunque el conductor fue calificado como experimentado, expertos señalaron que la situación pudo haber terminado en tragedia si alguno de los puentes colapsaba.

Finalmente, Xavier Herrera logró continuar su camino y llegar sano y salvo a Panamá, gracias al apoyo solidario de la comunidad costarricense.