Nuevo video musical de Melissa Mora está cerca del millón de reproducciones

Hace tres semanas, la cantante costarricense Melissa Mora estrenó su single Copas, acompañado por un video musical. Dicha producción tiene alrededor de 900.000 visualizaciones, es decir, en menos de un mes casi llega al millón de reproducciones.



Teletica.com conversó con Mora, quien indicó estar muy feliz por este logro.



También se dirigió a las personas que dicen que ella compra seguidores o reproducciones, y dice que esto es mentira y que su éxito es prueba de ello.

​"Si esto fuera cierto, no sería tan famosa en este país. Cuando me compran espacios publicitarios, en lo que se refleja son en las estadísticas y al final tengo muy buenas estadísticas. La gente siempre va a hablar, yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no me interesa publicar hasta un helado que me coma, yo intento con mis redes sociales ser reservada.

"Lo mismo me pasó con el 'Bam Bam', por eso me extraña que la gente hable. En poco tiempo llegué al millón de visitas y en ese tiempo con costos existía Facebook. Yo sé que cada logro que he obtenido ha sido gracias a que la gente me apoya", ratificó.