Muere productor Memo Del Bosque, esposo de Vica Andrade

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Guillermo Del Bosque, conocido como Memo Del Bosque, reconocido productor de televisión y figura clave en la industria del espectáculo en México. La noticia fue confirmada en su cuenta oficial de Instagram.

​"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.