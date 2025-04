Inter de Messi frente al muro del LAFC por las semis de Copa de Campeones

Lionel Messi y su Inter Miami afrontan el miércoles su mayor reto de este inicio de temporada en la definición de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que cuatro equipos mexicanos buscarán también el pase a semifinales.



Con el aliento del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, el Inter tendrá que remontar el 1-0 que le infligió en la ida Los Angeles FC, uno de sus rivales de la liga norteamericana (MLS).



El solitario gol de Nathan Ordaz, un joven atacante estadounidense de origen salvadoreño, selló la única derrota que han sufrido los pupilos de Javier Mascherano en sus 11 partidos oficiales de este año.



La zaga angelina es también la única que ha dejado en blanco a la ofensiva que comandan Messi y su eterno socio, Luis Suárez, con el apoyo esta campaña del venezolano Telasco Segovia y el argentino Tadeo Allende.



Messi, recuperado de su reciente lesión muscular, sí vio puerta el domingo en el empate 1-1 ante el Toronto FC en la MLS, en el que Mascherano sorprendió al no dosificar a ninguna de sus veteranas figuras.



"Estos jugadores han jugado toda su vida cada tres días. Están acostumbrados", dijo el 'Jefecito' en referencia a Messi, Suárez y Jordi Alba.



Sergio Busquets, su cuarto excompañero del Barcelona, no saltará al césped el miércoles por encontrarse suspendido.



"La ausencia de 'Busi' se siente porque, más allá del gran jugador que es, está a un altísimo nivel y también ayuda a sus compañeros en muchas cosas que no se ven: orden y conocimiento de juego", expuso Mascherano, que hizo un llamado a su afición.



"Tenemos una final aquí y yo creo en mi equipo, por supuesto", remarcó. "Le diría a mis aficionados que no se lo pierdan, que puede ser una noche increíble".



El duelo es de vital importancia para la franquicia del Inter, que quiere capitalizar al máximo la recta final de la carrera de Messi, cuyo contrato expira a final de año.



La Copa de Campeones, en la que debutó el año pasado con una eliminación en cuartos, coronará un nuevo ganador en la final el 1 de junio, dos semanas antes de que el Inter inaugure en Miami el Mundial de Clubes de la FIFA.

¿América o Cruz Azul?



Inter o Los Angeles FC, subcampeón del torneo en 2020 y 2023, se medirá en semifinales con el ganador de la llave de cuartos entre Pumas y Vancouver Whitecaps.



La semana pasada, un gol de última hora del panameño Adalberto Carrasquilla permitió que la escuadra mexicana rescatara un empate 1-1 en Vancouver.



Pese a este golpe, el equipo canadiense, inesperado líder de la Conferencia Oeste de la MLS, se presentará el miércoles en el estadio Universitario, en Ciudad de México, con la intención de tumbar a un segundo rival mexicano tras sorprender en octavos a Monterrey.



Un día antes, Cruz Azul y América resolverán el primer 'Clásico Joven' mexicano que se vive en la Copa de Campeones. En la ida, las 'Águilas' no sacaron partido de la localía y se conformaron con un empate 0-0 ante la 'Máquina Celeste'.



El cruce de cuartos entre Tigres y Los Angeles Galaxy también dejó todo pendiente para el martes después de otro 0-0 en la ida. El equipo mexicano estará empujado por su público frente a un Galaxy en horas muy bajas.



Cuatro meses después de recuperar el título de la MLS, la escuadra angelina está hundida en la última posición sin ninguna victoria en siete jornadas, arrastrada por la grave lesión de su líder, el español Riqui Puig.



-- Partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (entre paréntesis los resultados de la ida):



- Martes



En Monterrey: Tigres (MEX) - LA Galaxy (USA) (0-0)



En Ciudad de México: Cruz Azul (MEX) - América (MEX) (0-0)



- Miércoles



En Fort Lauderdale: Inter Miami (USA) - Los Angeles FC (USA) (0-1)



En Ciudad de México: Pumas (MEX) - Vancouver Whitecaps (CAN) (1-1)