Video: Paul McCartney invita a los ticos a unirse a su “fiesta” el 5 de noviembre

Luego de 10 años de su primera y única visita al país, el reconocido y querido cantante británico Paul McCartney regresará a Costa Rica; por eso, envió un mensaje para los ticos, invitándolos a unirse “a su fiesta”.

"Hey, Costa Rica. Regresamos a su hermoso país, pura vida. Vamos a dar un concierto y nos encantará estar ahí. Es un hermoso lugar. "Sabemos que vas a venir, vas a querer rock and roll con nosotros, vas a querer cantar porque vamos a tener una fiesta. Así que ven. ¡Nos vemos ahí!", expresó en el video.

Move Concerts, productora del evento, confirmó que el show será el 5 de noviembre en el Estadio Nacional.

Las entradas costarán entre ₡175.500 y ₡37.500, y saldrán a la venta para clientes AMEX el 19 y 20 de agosto, clientes BAC el 21, 22 y 23 de agosto.

Este británico es uno de los cantautores más exitosos de todos los tiempos y pretende cautivar a su público con éxitos como Hey Jude, Let Die y Band on The Run.