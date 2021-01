'Mongo Mongo' está grave de salud

José Manuel Masís, alias 'Mongo Mongo', se encuentra grave de salud, así lo confirmó su amigo Víctor Zúñiga a Teletica.com.

En los años ochenta 'Mongo Mongo' se convirtió en la sensación del momento en la pantalla chica nacional.



Este peculiar personaje se dio a conocer en el programa "Fantástico" transmitido por Teletica, su carrera artística tuvo un recorrido de 45 años, la cual estuvo rodeado de patines, ruedas y música.



Víctor solía patinar junto a José a finales de los 70's. Al ser gran amigos, 'Mongo Mongo' le indicó a Zúñiga que estaba "muy mal y que siguieran orando por él".

Horas antes 'Mongo Mongo' había escrito en Facebook que sospechaba estar enfermo de COVID-19 y pidió las oraciones de sus seguidores.​

"Para no crear chismes o malos entendidos...todo hace indicar que tengo covid....fatal con todos los síntomas, el domingo me dan resultados... Para la estadística....sería el primer caso de un gorila tico....no pierdo la fe....pero que duro....por fa...no me llamen...tengo que estar con mucha tranquilidad....los quiero mucho", dijo.