Elenco de MQB se luce en la primera prueba de vestuario oficial

Los nueve concursantes confirmados de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya dieron su primer paso rumbo a la competencia: una prueba de vestuario y calzado que marcó su primer encuentro oficial con la producción.

Durante la jornada, las participantes se probaron los vestidos diseñados para la primera gala y recibieron los tacones de baile que usarán en la pista. Los hombres también vivieron la experiencia de ensayar con este tipo de calzado con tacón por primera vez, según confirmó la producción a Teletica.com.

Estas pruebas son esenciales para realizar ajustes de tallas y permitir que los concursantes se familiaricen con sus atuendos (especialmente el calzado) antes del debut.