Neto Rangel dobla la apuesta: DJ en ‘Sábado Feliz’ y competidor en MQB

Neto Rangel, rostro familiar de la televisión costarricense, se prepara para poner ritmo y energía a la renovada temporada de Sábado Feliz. El brasileño, quien también debutará en la pista de Mira quién baila, será el DJ oficial del programa sabatino, donde participará en concursos, dinámicas con el público y llevará la música que promete hacer bailar a toda la familia.

​“Superfeliz, contento y emocionado por todo lo que se viene”, confesó Rangel en entrevista con Teletica.com, mostrando su entusiasmo por el proyecto y por formar parte de un programa con más de 25 años de historia en Costa Rica.

El modelo y DJ tiene más de 21 años residiendo en el país y más de siete trabajando en televisión, principalmente en Qué Buena Tarde. Ahora, su agenda se amplía y buscará demostrar su talento en la pista de baile tras más de una década alejado profesionalmente del baile.

​“Me siento demasiado feliz por la experiencia. Siento que va a ser un viaje muy loco. Trabajé muchos años con el baile, pero hace más de 10 años que no me dedico a eso, y no es lo mismo. Ya me puse en la cabeza que voy a disfrutar el proceso, sin presiones ni miedos, sin pensar en el qué dirán”, relató.

En Sábado Feliz, Neto se encargará de animar al público con música y participar en dinámicas, mientras que el elenco renovado incluye a Mauricio Hoffmann como conductor principal, Libni “Mimi” Ortiz, Alejandra Portillo, Gipzy Montoya, Mauricio Alvarado y Johnny López.

La productora Gabriela Solano destacó que la nueva etapa del programa combina tradición y renovación, con concursos clásicos como Los Piratas del Ritmo, Canta y Plancha y El Club de los Mentirosos, junto a novedades como el Reto Retro y desafíos virales.



Además, Neto se prepara físicamente para MQB con entrenamiento diario y fortalecimiento de su condición física para asumir nuevos ritmos como bolero, salsa, bachata, paso doble y cumbia.

​“Con una buena profesora, creo que podría hacerlo muy bien. La cumbia me ilusiona mucho porque tiene energía y suena genial”, comentó.

La nueva temporada de Sábado Feliz se estrenará el sábado 6 de setiembre, con el propósito de recuperar el espíritu familiar frente al televisor. Una semana después, el 14 de setiembre, llegará el estreno de Mira quién baila, a las 7 p. m., donde Rangel mostrará su faceta más arriesgada en la pista.