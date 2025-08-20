De Guatuso al mundo: KAVVO lanza 'Procedente Deluxe Edition' y suma otro disco de Oro

Sandro Emanuel Herrera Manzanares, mejor conocido como KAVVO, lanzó oficialmente Procedente (Deluxe Edition), la versión ampliada y definitiva de su exitoso EP Procedente (2022), ahora bajo el respaldo de Universal Music Centroamérica.

El álbum reúne 15 canciones, entre ellas las siete del EP original (remasterizadas) y ocho inéditas que completan la visión artística que el cantante de 22 años soñó desde el inicio del proyecto. La producción estuvo a cargo de su inseparable colaborador y mentor, Christopher Alfaro Paschal, conocido como ChrisTodoBien, a quien KAVVO calificó como “la mente maestra” detrás de su evolución musical.

“Cuando lancé el EP original, sentí que le faltaba algo… sabía que no estaba completo. Hoy, después de mucho trabajo y esfuerzo, por fin puedo compartir la versión que siempre quise. Procedente Deluxe Edition es un sueño cumplido”, expresó a Teletica.com el artista oriundo de La Cabanga de Guatuso

Entre los temas más esperados están Fanático, Rin Tin, Marchita y Me Mata, canciones que habían permanecido inéditas desde 2021 y que sus seguidores reclamaban desde hace años.

Un fenómeno en la música urbana nacional

El lanzamiento del EP original en abril de 2022 marcó un antes y un después para la música urbana costarricense: seis de sus siete canciones ocuparon simultáneamente las primeras posiciones del Top 50 de Spotify Costa Rica, un logro inédito para un artista nacional.

El sencillo Amarrau se convirtió en himno generacional y alcanzó certificaciones de Oro y Platino en Centroamérica. En paralelo, durante la presentación oficial de Procedente (Deluxe Edition), Universal Music entregó a KAVVO un nuevo certificado de Sencillo de Oro por Close Friends, reforzando su impacto en la región.

KAVVO asegura que su visión como artista ha cambiado con el tiempo.

﻿​“Ahora soy bastante más exigente, me siento parte de una familia, de una escena, de un proceso. Tengo responsabilidad en lo que representamos y en lo que quiero llegar a ser”, comentó.

Firmado con Universal desde 2021, el cantante reconoce que no siempre imaginó este camino.

​“Cuando yo empiezo, ni siquiera sabía absolutamente nada del negocio, ni que se podía vivir de esto. Todo inició como un hobby y un amor insaciable por la música”, recordó.

Con miras al futuro, a KAVVO no le tiembla el pulso soñar con ampliar fronteras.

​“Seguimos trabajando responsables, con muchas ganas de no solamente superar todo lo que ya se hizo, sino de romper límites y fronteras, incluso mentales, que a veces nosotros mismos nos ponemos como costarricenses”.

Sobre sus aspiraciones de colaboración, KAVVO no dudó en señalar: “Me encantaría colaborar con Micro TDH. Él me dio la esencia y las ganas de seguir trabajando, incluso el primer video que subí a redes fue un cover de él”.

Un artista cercano a su público

Más allá de los reconocimientos, KAVVO tiene claro su compromiso con los fans.

“Yo me veo en cinco años más unido a mi gente, con más libertad para estar con ellos, sacando música todos los meses, intentando métodos para conectar de verdad. Ellos se merecen todo en la vida”, aseguró.

El cantante adelantó que vienen más sorpresas.

​“Dentro de unas semanas tenemos más música con video, el otro mes más música, el siguiente dos canciones, colaboraciones… venimos con todo para que después no digan que no les avisé”, terminó, entre risas.

