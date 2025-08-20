El Consorcio promete dos noches mágicas en Costa Rica: participe aquí por entradas

El Consorcio, una de las agrupaciones más icónicas de la música romántica en español, volverá a Costa Rica con dos conciertos que prometen ser un viaje cargado de nostalgia, historia y emociones. Las presentaciones serán el jueves 21 y viernes 22 de agosto en el Teatro Melico Salazar, en San José, a partir de las 8 p. m.



En esta visita, el escenario josefino recibirá a Iñaki, Estíbaliz y Carlos, acompañados por Allende, hija de Estíbaliz y Sergio Blanco, quien se suma como la nueva generación de la saga musical. La voz de Amaya Uranga, pieza fundamental de El Consorcio, estará ausente debido a motivos de salud, pero el grupo promete mantener intacta la esencia de sus armonías inconfundibles.



El repertorio se caracteriza por melodías atemporales que han conquistado a varias generaciones. Sus presentaciones en Costa Rica suelen ser más que simples conciertos: son un encuentro íntimo con recuerdos, emociones y canciones que sobreviven al paso del tiempo.



Los boletos ya están disponibles en eticket.cr y tienen los siguientes precios:

​Galería: ¢34.000

Tercer piso: ¢45.000

Segundo piso: ¢57.000

Palco primer piso y luneta atrás: ¢67.000

Luneta adelante: ¢74.000

¿Quiere asistir?



Si usted quiere disfrutar de la música española, en Teletica.com rifaremos dos entradas dobles. Solo debe llenar el formulario que aparece a continuación.





Los ganadores serán contactados este miércoles 20 de agosto por medio de WhatsApp. Tienen una hora para responder y reclamar los boletos; de lo contrario, estos serán entregados a otra persona interesada.







