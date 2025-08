Concierto sinfónico de ABBA, The Carpenters y Bee Gees suma nueva fecha

El espectáculo sinfónico producido por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica ha sido un rotundo éxito. Las dos primeras fechas de Mamma Mia: Lo mejor de ABBA, The Carpenters y The Bee Gees, programadas para el sábado 9 de agosto a las 8 p. m. y el domingo 10 de agosto a las 4 p. m., ya se encuentran completamente agotadas.

Debido a la respuesta masiva del público y a la alta demanda de entradas, la producción ha confirmado una nueva función para el mismo sábado 9 de agosto, pero a las 4 p. m. Los boletos ya están disponibles a través del sitio www.oneticketcr.com.

Bajo la dirección del maestro Marvin Araya, el concierto ofrece un viaje musical cargado de nostalgia, con arreglos sinfónicos de gran nivel que reviven algunos de los temas más icónicos de estas tres agrupaciones legendarias. Canciones como Dancing Queen, Mamma Mia, Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love y Top of the World serán interpretadas por las voces de los reconocidos artistas costarricenses Tatiana Gómez, Joss Araya y Jorge Chicas.

Este espectáculo no solo es un homenaje a la música que ha marcado generaciones, sino también una oportunidad para compartir en familia, reconectar con recuerdos y celebrar juntos el poder de la música en vivo.

​