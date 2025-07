'Mamma Mia' en el Melico Salazar: Filarmónica revivirá a ABBA, The Carpenters y Bee Gees

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica se prepara para ofrecer un espectáculo único los días 9 y 10 de agosto en el Teatro Melico Salazar de San José.

Bajo la dirección del maestro Marvin Araya, la orquesta presentará Mamma Mia: Lo mejor de ABBA, The Carpenters y The Bee Gees, un concierto sinfónico que reúne los éxitos más emblemáticos de estas tres icónicas agrupaciones del siglo XX.

La cita es el sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 4:00 p.m., fechas en las que el público podrá disfrutar de una experiencia musical que trasciende generaciones.

Este espectáculo está diseñado para cantar, reír y recordar momentos inolvidables a través de canciones como Mamma Mia, Dancing Queen, Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love, Close to You y Top of the World, todas cuidadosamente adaptadas con arreglos sinfónicos.

Las voces de Tatiana Gómez, Joss Araya y Jorge Chicas darán vida a este repertorio con energía y respeto por el legado de estos grupos legendarios, generando un ambiente emotivo y cercano para todos los asistentes.

El concierto no solo homenajea a ABBA, The Carpenters y The Bee Gees, también invita a madres, hijas, amigas, tías y abuelas a compartir una noche especial, un reencuentro con la música que marcó sus vidas y sus historias familiares.

Como afirmó el maestro Marvin Araya, esta es una oportunidad para reconectar, emocionarse y celebrar en compañía, disfrutando de un evento que fortalece los vínculos a través de la música.

Las entradas ya están disponibles en línea a través de www.oneticketcr.com, y debido a la alta demanda y expectativas, se recomienda adquirirlas con anticipación.