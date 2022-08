¿Por qué Kimberly Loaiza tiene dos fechas de cumpleaños?

Por Luanna Orjuela Murcia | 9 de agosto de 2022, 9:29 AM

La participante de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, Kimberly Loiza, tiene dos fechas de cumpleaños. Luego de que esta "celebración doble" trascendiera en sus redes sociales, muchas personas se preguntan cuál es la razón.



Teletica.com conversó con la modelo, quien explicó esta curiosa situación.

"Yo cumplo el 9 del mes número 8 (agosto), pero en el Registro Civil pusieron que yo cumplía el 8 del mes 9 (setiembre), o sea, al revés los números. Cuando yo fui al Registro, siendo mayor de edad, a pedir que por favor me arreglaran la fecha de cumpleaños, me dijeron ‘está bien, se lo arreglamos, pero solo el mes, no el día’. Entonces, lo cambiaron por el 8 del mes 8.

"Según el Registro Civil, yo cumplía el 9 de setiembre; ahora, según el Registro, cumplo el 8 de agosto; pero, según mi mamá, que fue quien me parió, yo nací el 9 de agosto, o sea, hoy. Ella me dice: '¿Quién va a saber más, un papel o yo que tuve los dolores y todo?’", narró Loiaza.

Sus amigos más cercanos le celebraron con un asado, el viernes anterior.

​La fecha oficial de su nacimiento fue un 9 de agosto de 1991, hoy hace 31 años. Pero Loaiza aprovecha que tiene dos fechas de cumpleaños para celebrar a lo grande.

"Mi familia me hizo una carnita asada el viernes, ayer unos amigos también me hicieron una carne asada, el domingo unas amigas me hicieron un brunch, ayer en el ensayo de DWTS me llevaron un queque, hoy mi familia me hace una cena en la casa, el jueves ceno con mis amigas, solo mujeres, y el sábado me tienen algo sorpresa", dijo emocionada.

Loaiza disfrutó de un 'brunch' junto a sus amigas el domingo.

​Para "Kim", como le dicen de cariño, hay que celebrar durante todo el mes la bendición de un nuevo año de vida.