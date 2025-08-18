Jeff-On enciende la pista antes de debutar: “Si me toca ballroom, vamos a meterle candela”

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya tiene a su octavo participante confirmado. Se trata de Jeff-On, cantante venezolano que cautivó al público costarricense durante su paso por Nace una Estrella y que ahora se prepara para mostrar una nueva faceta en la pista de baile.

El artista aseguró que recibir la nominación del público para integrarse al reality lo llena de responsabilidad, pero también de gratitud.



“He recibido la nominación del público con mucha responsabilidad, con mucho respeto y sé que representa para mí una forma de honrar el trabajo que he hecho. Entonces, lo recibo con mucho agradecimiento y con mucho cariño de que aún me mantengo un poco presente en el público después de dos años de haber participado en el programa Nace una Estrella”, dijo en entrevista con Teletica.com.

Jeff-On explicó que una de sus principales motivaciones es la oportunidad de dar visibilidad a las fundaciones que participan en el formato, lo que considera un motor esencial para aceptar el reto.



“Creo que eso ha sido uno de los principales motores en los que yo asumo con mucho cariño esta responsabilidad, este reto, porque he escuchado y he visto el beneficio que se llevan estas organizaciones de que alguna persona los represente en el escenario y los visibilice para la causa que ellos llevan adelante”, señaló.

Al hablar sobre lo que espera del concurso, fue claro en que la disciplina y la preparación serán fundamentales.



“Me encanta bailar. Bueno, como buen melómano, todo lo que tenga que ver con música, yo digo: vamos pa’lante. Aquí estamos preparándonos. Hay que tener cierta resistencia física. Yo sé que el compromiso es bastante grande, pero nos estamos preparando para darlo todo con mucho sabor”.

El cantante reconoció que llegar a un formato tan competitivo representa un gran reto:



“Muchas personas tienen cierta expectativa del trabajo que uno hizo anteriormente y pues esto es algo completamente diferente. Además, voy a estar al lado de figuras que tienen muchos seguidores, que tienen mucho movimiento, que tienen muchos años también en la pantalla y de por sí eso es ya retador”.

Aunque dijo sentirse cómodo con la mayoría de los géneros, admitió que hay uno en particular que le genera respeto.



“Uno de los ritmos a los que le tengo cierto respeto es el famoso ballroom. Siento que son pasos demasiado técnicos, que son movimientos que requieren cierta estética y no me veo como en ese ritmo. Pero si me toca, vamos a meterle candela”.

Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyan y lo mantienen vigente.



“Mi mensaje para la gente que me sigue y me apoya es que estoy completamente agradecido que me mantengan vigente, que me hayan postulado por todas las redes sociales y que estén siempre atentos a mi trabajo. Les agradezco de la mejor forma que sé hacerlo, que es dando lo mejor, apostando siempre por lo más alto, con disciplina y con entrega, porque yo lo disfruto y yo sé que mi gente también lo disfruta”.

Jeff-On se suma así al elenco ya conformado por Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Ericka Morera, Katherine Campbell y Neto Rangel.