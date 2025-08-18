Greivin Morgan responde a críticas por no mostrar el rostro de su bebé

El modelo Greivin Morgan salió al paso de quienes lo critican por no mostrar públicamente el rostro de su hija y aseguró que ella y su esposa lo harán, únicamente, cuando se sientan listos.



“No tenemos fecha, será cuando nos nazca; de hecho, un día estábamos hablando y yo le dije que todavía no, que queremos mantener eso”, explicó Morgan.



El modelo recalcó que, por ahora, su prioridad es la protección y el bienestar de la pequeña.



“Es nuestra hija y queremos cuidarla”, manifestó.



Además, Morgan comentó que una de las principales razones por las que han tomado esta decisión es por la exposición que generan las redes sociales.



Greivin comentó que hay mucha maldad detrás de una pantalla y, por eso, cuidan a su hija.



Morgan, quien ha compartido en sus plataformas parte de su faceta como padre, reiteró que tanto él como su pareja, Sheiris Montero, están disfrutando plenamente esta etapa y que mostrarán a la bebé en el momento que lo consideren adecuado.