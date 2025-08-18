Putin le dijo a Trump que está listo para reunirse con Zelenski

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, indicó una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes.

Putin y Trump se reunieron el viernes en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.

El mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelenski, en una llamada realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca al dirigente ucraniano y a otros líderes europeos, señaló la fuente que pidió el anonimato.

"En este sentido, se discutió en particular la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar a un nivel más alto la representación de Ucrania y Rusia", agregó. Tales negociaciones solo han tratado hasta ahora los canjes de prisioneros.

















