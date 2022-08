Locutor Jair Cruz hizo fiesta en las gradas de 'Dancing With The Stars'

Por Allan Andino | 8 de agosto de 2022, 16:00 PM

El exparticipante de la sexta temporada de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, el locutor Jair Cruz, se la pasó muy bien este domingo, durante la gala siete del programa de baile. Lo hizo en calidad de espectador y viendo el desarrollo de los competidores, todo en vivo.



Años atrás, Cruz le dijo a una de sus “discípulas” en el mundo de la televisión, Natalia Rodríguez, que participar en Bailando por un sueño 3, en 2010, era una ridiculez. Hoy, él mismo se ríe de sus palabras, pues no solo participó en DWTS en el 2019, sino que, desde que arrancó la sétima temporada, cada domingo a las 7 p. m. hace “en vivos” en Instagram y comenta todo lo que sucede junto a dos colegas suyos, exparticipantes del formato de baile, Gustavo Gamboa y Renzo Rímolo.

“Entrar aquí, hasta que me temblaron las piernas porque me trae muchos recuerdos, mucha emoción. Yo recuerdo cuando estaba en la pista y decían 3, 2, 1 y se me olvidaba la coreografía”, explicó Cruz, quien este domingo observó la gala entre el público.

El comediante también tuvo palabras para Natalia Rodríguez, a quien quiere como si fuera una hija, por ser parte de su crecimiento como profesional desde tiempos de VM Latino.



Este y algunos otros vinazos, como el apoyo que dieron en las gradas Sheiris Montero, la novia del modelo Greivin Morgan, y el jugador del Cartaginés, Marcel Hernández, pareja de la periodista Gabriela Jiménez, son parte de los detalles en la nota adjunta.