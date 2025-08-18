Finalista de ‘Nace una Estrella’ sorprende al convertirse en octavo participante de MQB

La segunda temporada de Mira quién baila continúa incorporando celebridades que pondrán a prueba su destreza en la pista de baile. En esta ocasión, fue confirmada la participación del cantante venezolano Jeff‑On, cuyo nombre real es Jefferson Alfredo Donado Lara.

El anuncio se realizó en el programa De Boca en Boca y las redes sociales oficiales del concurso de baile.

Jeff‑On saltó a la atención del público costarricense al obtener una puntuación perfecta en Nace una Estrella, la sexta temporada del programa de canto de Teletica. Con su interpretación de Uptown Funk logró que toda la audiencia del Estudio Marco Picado se pusiera de pie.

En una entrevista con Teletica.com, compartió su experiencia: “Yo vivía un poco frustrado porque mi vida era un eterno ‘ya casi’ [...] Pero, cuando entré a ‘Nace una Estrella’, obtuve un sí, y ese sí rompió la cadena de los ‘ya casi te vamos a atender’. […] Yo me esfuerzo mucho y los ‘ya casi’ me frustraban”.

Jeff-On se suma al grupo de participantes ya anunciados —Neto Rangel, Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Katherine Campbell y Ericka Morera— consolidando un elenco diverso que promete emociones y talento sobre la pista.

La inclusión de este artista venezolano, reconocido por su versatilidad como cantante, compositor y productor, aporta un elemento de superación personal y expectativa al programa, ante el desafío de dominar una disciplina distinta en un formato competitivo.