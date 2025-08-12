Nacional
Dejar de fumar salva su corazón
El tabaco daña gravemente la salud cardiovascular, pero el riesgo disminuye desde el primer día sin fumar.
El tabaco daña gravemente la salud, independientemente de cómo se fume esto aumenta el riesgo de infarto miocardio y también accidentes cerebrovasculares.
Lo positivo es que este riesgo de infarto empieza a disminuir inmediatamente al dejar de consumir productos de tabaco.
Recuerda mantener hábitos saludables, dejar de fumar y realizar chequeos periódicos con nuestros médicos nos ayudará a mantener una buena salud cardiovascular.
Las enfermedades cardiovasculares no solo afectan a los individuos, tienen un impacto significativo en las familias y en las comunidades.
¡Cuidar tu corazón es cuidar de ellos!