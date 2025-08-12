Dejar de fumar salva su corazón

El tabaco daña gravemente la salud, independientemente de cómo se fume esto aumenta el riesgo de infarto miocardio y también accidentes cerebrovasculares.

Lo positivo es que este riesgo de infarto empieza a disminuir inmediatamente al dejar de consumir productos de tabaco.

Recuerda mantener hábitos saludables, dejar de fumar y realizar chequeos periódicos con nuestros médicos nos ayudará a mantener una buena salud cardiovascular.

Las enfermedades cardiovasculares no solo afectan a los individuos, tienen un impacto significativo en las familias y en las comunidades.

¡Cuidar tu corazón es cuidar de ellos!