“Tirador activo”, fue el protocolo que realizó escuela tras balacera donde murió menor

La tarde de este jueves, la escuela Ciudadelas Unidas, ubicada en Alajuelita, San José, activó el protocolo de “tirador activo” luego de que se registrara una balacera a frente al centro educativo.

La balacera dejó como saldo la muerte de un menor de 14 años de edad, el cual recibió múltiples disparos, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.



De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), el tiroteo se escuchó alrededor de las 2:05 p.m., momento en el que docentes y estudiantes aplicaron la guía de actuación para este tipo de emergencias, la cual resultó efectiva y permitió resguardar la integridad de quienes se encontraban en el plantel.

"Los docentes y estudiantes aplicaron el protocolo de 'tirador activo' el cual resulta exitoso. El incidente se da a un costado del centro educativo", indicó el MEP.

El menor fallecido no era estudiante de la institución y no portaba ningún documento de identificación. Las autoridades judiciales y policiales investigan las circunstancias que rodearon el hecho.



La Fuerza Pública y la Policía Municipal acudieron de manera inmediata tras la alerta, coordinando las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la zona.



Según el MEP, el protocolo para amenazas y tiroteos fue elaborado en conjunto por psicólogos de la institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública.

Su objetivo es proteger la vida de estudiantes y docentes, por lo que establece medidas como llamar al 9-1-1, alejarse de ventanas, acostarse en el piso, salir del lugar si es seguro, elegir sitios de resguardo, seguir las instrucciones del personal designado y nunca confrontar al agresor.



En situaciones extremas, el procedimiento recomienda luchar únicamente como último recurso y, si es necesario, camuflarse o simular estar muerto como estrategia de supervivencia.

