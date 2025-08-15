Salud amplía plazo para vacuna contra fiebre amarilla, requisito sigue para Colombia

El Ministerio de Salud amplió la prórroga de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para los países en riesgo, excepto Colombia.

Esto debido a la alta demanda y al desabastecimiento de la vacuna en el país. Ahora, la obligatoriedad será hasta el 28 de febrero de 2026.

“Es importante destacar que esta prórroga NO aplica para quienes tengan como destino Colombia, quienes deberán cumplir con la vacunación de forma obligatoria, es decir, que aquellas personas que tengan que salir del país, con destino a Colombia, deberán de vacunarse”, explicó Salud.

La entidad reitera su insistencia a todas las personas viajeras para verificar con antelación los requisitos sanitarios del país de destino, con el fin de evitar contratiempos y garantizar su seguridad durante el viaje.