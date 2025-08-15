Laura Chinchilla afirma que nombró a Celso Gamboa por recomendación de Mario Zamora

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, aseguró este jueves a los diputados que nombró como viceministro de Seguridad a Celso Gamboa por recomendación del actual ministro, Mario Zamora.

En audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la exmandataria defendió que para el momento que designó al hoy extraditable no lo conocía personalmente, pero sí su carrera en la función pública.

“Celso fue nombrado viceministro de Seguridad Pública en mayo de 2011, me lo recomendó el ministro de esta administración, quien también sirvió durante mi gestión, don Mario Zamora.

“A esto quiero decir que cuando se sugiere el nombre de Celso, yo para entonces, si bien no lo conocía, sí leía los periódicos (…), de manera que el Celso de esa época venía muy bien precedido por la buena cobertura de prensa, porque había estado en Cartago como fiscal adjunto, en Alajuela, San José y finalmente en Limón”, aseveró Chinchilla.

La expresidenta afirmó que esos logros, más el espaldarazo de Zamora, fue lo que acabó inclinando la balanza a favor de Gamboa, a quien hoy Estados Unidos solicita por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

La oficialista Pilar Cisneros cuestionó cómo, pese a los rumores que rodeaban al también exmagistrado, la administración de Chinchilla no tomó ninguna decisión, como tampoco lo hicieron las autoridades durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.

“Hasta donde a mí me alcanzó el conocimiento de Celso, él fue un funcionario diligente, era un hombre con una gran energía, parecía no dormir nunca, siempre estaba activo, haciendo las Cosas.

“Era un tipo con una gran habilidad para relacionarse socialmente”, defendió Chinchilla.

La expresidenta aseguró que mantuvo relación con Gamboa incluso luego de dejar la presidencia en mayo de 2014, pero que esos vínculos terminarían poco antes de que estallara el caso del “cementazo”.

“Tuve relación hasta que conocí, por la prensa, que Celso era cercano a Juan Carlos Bolaños. Juan Carlos Bolaños, nosotros lo combatimos porque era un tipo corrupto”, finalizó.

Repase aquí la comparecencia: