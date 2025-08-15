Nacional
Video: Así fue como barco quedó encallado por fuertes vientos en Limón
Los fuertes vientos y las lluvias causaron daños en varios cantones del país.
Los fuertes vientos que afectaron varios puntos del país, la tarde de este jueves, hicieron que un gran barco fuera arrastrado hasta la orilla y quedara encallado.
En las imágenes adjuntas se aprecia cuando varias personas trataron de estabilizar el barco, mientras los vientos intentaban volcarlo.
Los fuertes vientos y la lluvia arrancaron techos, botaron árboles y tendido eléctrico en varios cantones de la Zona Norte del país, como Sarapiquí y Talamanca.
También se reportaron algunas zonas sin fluido eléctrico, por lo que personal del ICE están trabajando para reparar los daños.