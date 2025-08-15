Ordenan a Municipalidad de Garabito frenar derribo de aguja de Punta Leona

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Municipalidad de Garabito detener el derribo de la aguja ubicada en Punta Leona, así como cualquier demolición de estructuras que pertenezcan al hotel.

Se trata de un conflicto que lleva más de 20 años, pero que fue reactivado recientemente por el nuevo alcalde de Garabito, Francisco González Madrigal, quien sostiene que se deben eliminar las agujas y abrir un camino hacia la playa, en una propiedad que las sociedades de Punta Leona declaran como privada.

El pasado 26 de junio, el alcalde declaró:

“Nosotros no vamos a hacer nada que sea contra la propiedad privada, pero sí vamos a abrir el acceso público a playa Mantas. No es válido que digan que tienen que brincarse el peñón, que tienen que entrar por el agua. Eso es totalmente ilegal, es contrario a lo que dice la ley. Sí, vamos a abrir el acceso a playa Blanca”.

Sin embargo, en las últimas horas se emitió un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que, aunque no es una resolución definitiva, sí frena de momento las acciones del alcalde.

“Se le solicita al alcalde que se abstenga de cualquier acto o acción material que pretenda la demolición de esas agujas o instalaciones que están en propiedad privada. Esta es una situación que aún está en sus inicios, porque las medidas cautelares lo que hacen es detener esas intenciones del alcalde, pero esto va a ir a un Contencioso Administrativo y tendrá que resolverse ahí”, explicó Miguel Fernández, gerente general de Punta Leona.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por Punta Leona ante el tribunal.

Al cierre de edición, no hubo respuesta oficial del alcalde. No obstante, declaró a CRHoy que desde hace 20 años existe una resolución que debe ejecutarse en el caso Punta Leona, por lo que asegura que debe proceder con la apertura de la calle que considera pública.