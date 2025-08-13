Agosto se llena de oportunidades con The Lion Days

﻿La reconocida marca francesa Peugeot trae en este mes de agosto “The Lion Days” ofreciendo la oportunidad de acceder a descuentos de hasta 6 mil dólares en algunos de sus modelos más emblemáticos.

Durante la campaña “The Lion Days”, los clientes de Peugeot podrán acceder a condiciones especiales.



Peugeot cuenta con el respaldo de Veinsa Motors, una red sólida de atención posventa y un amplio stock de repuestos en Costa Rica, lo que garantiza tranquilidad y confianza a largo plazo para todos sus clientes.



Si usted quiere conocer más información sobre The Lions Days puede visitar Veinsa Motors en Curridabat y Escazú Village, además, realizarán exhibiciones especiales en el Mall San Pedro del 14 al 17 de agosto, en City Mall del 28 al 30 de agosto y en Multiplaza Escazú del 30 de agosto al 3 de septiembre.

Para más información sobre modelos, precios o condiciones, visite: www.veinsamotors.com.