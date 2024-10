Tía Zelmira: Urge una canción para la Sele

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo a mi buena amiga la abogada alajuelense Pila Norza, quien cumple años este 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar. También celebran su natalicio esta semana la exdiputada Franggi Nicolás (cumple el 12 de octubre), el cantante Freddy Alvez (13), el abogado Otto Guevara (13), la filóloga Jeannette Campos Salas (13), el futbolista y cantante Alonso “El Mariachi” Solís (14), la periodista Marjorie Sibaja (14) y la publicista Gabriela Alfaro (15). Felicidades.



Urge una canción oficial para la Sele

En la columna anterior propuse que el tema Soy tico, original del costarricense Carlos Guzmán, se convierta en nuestra melodía patriótica, porque la que cantamos es cubana. También sugerí que la Selección Nacional de Futbol (la Sele en confianza) debe tener una canción oficial y que se llame “Ticos pura vida” o algo similar porque en el mundo nos conocen como ticos y nos identifican con la frase pura vida.



Resulta increíble e inaceptable que la Sele, cuando viaja o cuando salta al terreno de juego, al igual que en las transmisiones deportivas, por radio y televisión, cada quien canta o pone lo que se le ocurra. Muchos que no somos muy aficionados al futbol, al menos seguimos a la tricolor cuando sale a representarnos en campeonatos regionales o en el Mundial, nos sentimos identificados, patrióticos y nos alegramos o sufrimos de acuerdo con los resultados. Qué bonito sería que tuviera una canción que todos interpretáramos con orgullo y esperanza.



No es posible ni conveniente, es más bien vergonzoso, que cada vez que sale el seleccionado suene el tema popularizado José Luis Rodríguez “El Puma” (“Agárrense de las manos”) mezclada con Más de José José. Varios grupos nacionales han compuesto temas, pero nunca nadie ha oficializado ninguna. Vamos los ticos, de Freddy Álvez; Olé Olé La Sele es mi pasón, de Los Ajenos y Playa Montaña y Sol, de Gonín, que se han ido popularizando poco a poco, podrían ser definidas como el himno de la Selección Nacional de Futbol. Aunque hay muchas más, de esas tres que mencioné, me quedó con la de Freddy Álvez, Vamos los ticos, lanzada oficialmente el 1º de junio del 2014. La inspiración de Freddy tiene un ritmo muy alegre y pegajoso, ideal para corear en un estadio. Fredy, además, tiene una canción patriótica que compuso hace 20 años, al igual que una motivacional y otra sobre la pandemia.



La Federación Costarricense de Futbol debería convocar a un concurso, en el que participen todos los autores nacionales, incluso los que ya tienen temas grabados como los mencionados arriba y que, un jurado de maestros y especialistas en música, elijan el tema oficial, de modo que sea ese el que se toque en los partidos, en los campeonatos internacionales y en las transmisiones deportivas.



Como dije antes, primero fue el acucioso William Fallas, quien hizo una parodia de “Agárrense de las manos”. ¡Funcionó! ¡Sonó... y sigue sonando! Luego, sobre una idea de mi apreciado colega Ricardo Quirós, Alfredo “El Chino” Moreno y Ricardo Sáenz, del grupo La Banda, montaron con los seleccionados el tema original Lo daremos todo, hecho y pensado para Italia, tanto que después de una marimba (con un flash de La Guaria Morada) suena ¡Oh Sole Mío, en alusión al momento, a la circunstancia, a la vivencia italiana.



También, los periodistas y comentaristas deportivos pueden poner a sonar el tema de Freddy y prestarle atención a esta alegre y versátil composición, mucho más entusiasta y más contagiosa que la balada Lo daremos todo que cumplió su cometido, en un gran momento... y ¡qué momento! Para el campeonato de Brasil, en el 2014, sonó profusamente Vamos todos los ticos.

El tema Playa, palmera y sol, de Gonín, es ideal para animar a al Selección.



Agárrense..., ¡piratas!

En cuanto a parodias y plagios, como los mencionados, dice el talentoso músico e investigador Mario Campos, que no hace falta deshonrar el oficio de compositor valiéndose del talento o de la propiedad intelectual ajena, para construir nuestro propio lugar de honor y poner en riesgo la condición de autores o compositores.



El oficio de compositor es difícil, de poco reconocimiento y escasa remuneración. Lastimosamente, rondan la música personas que no sienten respeto alguno por quienes la crean, se aprovechan de su éxito y, cual ácaro, se nutren de él, dañando su derecho moral y patrimonial. Aun cuando se trate de asuntos no comerciales o espirituales, robar a un autor su creación intelectual es lo mismo que robarle su espíritu.



De acuerdo con Campos, lo ocurrido con la canción “Agárrense de las manos” es un ejemplo de lo dicho pues, queriendo hacer un “himno” para la Selección Nacional de Fútbol, alguien encontró muy fácil hacer una simple modificación al original, llamando parodia a lo realizado y obviando que las parodias requieren permiso directo del autor.



En el caso de la versión Agárrense de las manos, “dedicada” a la Selección, la cosa es doblemente ilegal, según Campos. Además del tema que popularizó José Luis El Puma Rodríguez y que es propiedad de los españoles José María Purón Picatoste y Juan Velón de Francisco, quienes aquí piratearon el tema con mucha audacia, también le insertaron un fragmento de otra canción titulada “Más”, que grabó José José, original de la mexicana María Enriqueta Ramos Núñez y de otro famoso español, Rafael Pérez Botija.



De seguro, ninguno de estos señores ha dado permiso por escrito, como debe ser. Va siendo hora de que nos preocupemos más por lo nuestro, por nuestro propio estilo, por nuestra propia música y nuestra propia cultura. Es hora de parar ese acto ilícito de engañar a los ticos con falsificaciones intelectuales, con canciones de otras personas, tomadas sin permiso hasta para lucrarse, finalizó Mario Campos.

A los muchachos de la Selección le agradaría escuchar un canto que los anime y los apoye.



Te tengo un vieras

Vieras que el exitoso grupo Chiquiticos se prepara para presentar su primera obra de teatro original denominada “Juguemos Juntos” en el Teatro Espressivo; el montaje cuenta es la historia de cuatro grandes amigos, Lizy, Tomy, Abi y Kevin, quienes comparten su deseo de ser adultos para poder realizar muchas actividades que no pueden hacer en esta etapa de sus vidas.

Un aspecto importante de este espectáculo es que el concepto, historia, personajes y conflictos fueron resultado de la iniciativa creativa de los integrantes, los cuales ya cuentan con amplia experiencia en escenarios y espectáculos teatrales. Las funciones inician este domingo 13 de octubre y se extenderán durante 4 domingos más a las 2 de la tarde en el Teatro Espressivo, ubicado en Momentum Pinares.

Juguemos juntos se estrenará este domingo 13 de octubre.

Vieras que la realización de Mira Quién Baila, de Canal 7, llama mucho la atención de personajes que no salen en cámara ni son entrevistados, pero que son gente destacada y muy conocida como es el caso de la doctora Vanessa Fumero, quien asiste a todas las galas y las disfruta mucho; al que no he visto en esta oportunidad es al abogado Raymundo Macís, quien antes asistía a todos los programas que se transmiten desde el estudio Marco Picado; supe también que hace poco llegaron Amanda Moncada y Doris Goldgewicht, quienes ya había participado en el formato Dancing Whit The Start.

Sin embargo, el domingo pasado fue cuando más gente vi: estaba en primera fila Milo Junco, todo un personaje y una institución en el arte y en la televisión nacional; Milo llegó elegantemente ataviado y llevaba tenis blancas en lugar de sus tradicionales chinelas. Me parece un gran detalle que hayan invitado a Milo, famoso también por su frase “De loca fantasía”.

También estaban el periodista Manuel Muñoz, el publicista Joaquín Alvarado, el cantante Zorán, ganador de Nace Una Estrella; Marco Urbina, director general de la Universidad Hispanoamericana y su guapa esposa Andy Aguilar; Ernesto Castillo, gerente general de H5 y el futbolista Yeltsin Tejeda con su familia.

Milo Junco y René Picado Cozza. Foto de julio 2024.



Vieras que un día de estos en el restaurante Estación Atocha Don Bosco, saludé al ex Ministro de Seguridad y actual Sub Director del Organismo de Investigación (OIJ) Michael Soto, a quien no tenía el placer de conocer personalmente. Soto andaba con su esposa y de inmediato aceptaron compartir la mesa conmigo y realmente me sorprendió saber que ambos tenían referencias por mi participación en la recopilación de informaciones del entretenimiento —que ahora llaman chismes— incluso desde que apareció la columna de Tía Zelmira, en la Teleguía de La Nación. La pasé muy bien con ellos, compartimos una agradable y entretenida conversación. Ojalá se repita.



Vieras que los expresidentes de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, almorzaron el pasado lunes 7 de octubre en el restaurante Estación Atocha Don Bosco. Los dos ángeles llegaron solos y compartieron de una amplia conversación y de algunos platillos españoles. El primero en llegar fue don Rafael Ángel, quien aprovechó para saludar a su amigo el empresario Alberto González. Una vez que terminaron de almorzar, algunos de los clientes los saludaron y hasta se tomaron fotos con ellos, quienes gustosos atendieron las solicitudes, como fue el caso del joven quepeño Juan Chaves.

Cuando subí la foto del encuentro a mis redes sociales, la primera que comentó fue nada más y nada menos que Maribel Guardia, quien puso dos corazones y la frase “Visitas de lujo”. Ante esto, don Miguel Ángel me escribió el siguiente mensaje: “Gracias por la amistad y las atenciones en Estación Atocha. Gracias a las personas que toman su tiempo para saludar. En especial a Maribel Guardia, que tanto prestigio ha dado a Costa Rica”.

Rafael Ángel Calderón, Juan Chaves y Miguel Ángel Rodríguez.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.