Tía Zelmira: 'Soy tico' debería ser nuestra canción patriótica

Saludo a mi buen amigo el radiodifusor y promotor artístico Cristian Acuña, quien celebra su natalicio este viernes 4 de octubre. También cumplen años mi contador Alejandro Gutiérrez Olmedo (cumple el 4 de octubre), el entrenador Allan Ramírez Arrieta (5), la periodista Irina Grajales (5), el periodista Luis Fernando Valerín (6), el periodista Carlos Herrera (6), mi buena amiga la chef Ana Lucía Ugalde Esquivel (7), el entrenador Luis Zeledón (7), el modelo Bernal Alvarado (9), la ex Miss Costa Rica Johanna Solano (9), la periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez (10), el empresario Sergio Masís (10) y el periodista Eduardo Castillo. Felicidades.



Este fin de semana será el Oktoberfest. ¡Vamos!

En el centro de eventos Pedregal se realizará este fin de semana —4, 5 y 6 de octubre—, la undécima edición del Oktoberfest, considerado como el festival más feliz del mundo. De acuerdo con su productor, Pablo Formal, la actividad promete tres días de diversión, tradiciones, gastronomía típica, juegos, música y cultura alemana.



Ese año se recreará un verdadero Festzelte, carpas gigantes y festivas que ambientan los amplios “biergartens”, tres tarimas con música en vivo, puestos cerveceros y amplias y variadas zonas gastronómicas y el kidsgarten (con actividades para los niños).

​"Ya son once años de Oktoberfest en Costa Rica. Este año salimos con más tiempo con la preventa de entradas para que más personas puedan obtener su boleto de ingreso a un precio súper cómodo. Oktoberfest es una celebración para todos”, comentó Formal.

Entre las actividades programadas figuran 20 conciertos, exposición y venta de trajes alemanes tradicionales, divertidas competencias y concursos, así como juegos y entretenimiento muy a la usanza alemana, que transportarán a los visitantes a las calles de Múnich y a otras costumbres germanas. Las 150 marcas de cervezas alemanas disponibles serán otro de los atractivos.



El viernes 4, la actividad será de 4 de la tarde a una de la madrugada; el sábado 5, de las 12 del mediodía a la una de la madrugada y, el domingo 6, de las 12 del día a las doce de la noche.



Además de los conciertos y de todas las atracciones culturales programadas, se podrá vivir la magia con los decorados Biergartens, con vista a las actividades festivas, propias de la cultura tradicional alemana, como bailes típicos, presentaciones, juegos mecánicos y muchas otras expresiones artísticas. Habrá juegos bávaros, desafíos cerveceros, platillos típicos como las bratwurst y el knöchel.



El viernes, desde las cuatro de la tarde, en la tarima principal, habrá música con el DJ Marco Mesén, Vértigo, Mario Quirós, Marfil, Erick León, Buena Calle y DJ Alaniz. En la tarima Oktober estarán el DJ Antonio Morales, DJ Marco Mesén, Fondo Blanco y DJ Johel.



El sábado la música arranca desde el mediodía con DJ Antonio Morales, Vértigo, Mustang 65, Diesel, Pacharanga, Arlene Elizondo, El Gatillazo, Marfil y DJ Marco Mesén. En la tarima Oktober estará DJ Johel, Polka Alemana, DJ Antonio Morales y DJ Gabo.



Para el cierre del domingo, el programa musical inicia al mediodía con DJ Marco Mesén, Blue Stereo, Diesel, Arlene Elizondo, Mario Quirós, Pordescarte y DJ Alaniz. En la tarima Oktober estarán DJ Antonio Morales, DJ Marco Mesén, DJ Alaniz y DJ Johel.

Las entradas se pueden adquirir en OktoberCR.com.

Serán tres días de fiesta tradicional alemana.

Soy tico debería ser nuestra canción patriótica

Durante las celebraciones del mes de la patria, las canciones que más sonaron fueron Soy tico, de Carlos Guzmán, y Tico de Corazón, del músico Balo Gómez, director de Los de la Baruja. Lo anterior es un llamado de atención acerca de la necesidad de establecer la mencionada inspiración de Carlos Guzmán, como nuestra canción patriótica, la que nos identifique entre nosotros y en el mundo.



Son algunos influencers y creadores de contenido los que más han insistido en destacar a Soy tico como una canción muy nuestra, que nos identifica como ticos, tal y como nos conocen en todo el mundo; en segundo lugar citan a la frase “pura vida”, que debería ser nuestro emblema, porque aquí la usamos para todo lo bueno y positivo, para saludar, para despedir, para aprobar y para muchas situaciones más.



Recuerdo que en setiembre siempre cantábamos La patriótica costarricense que originalmente es una canción cubana, escrita por el poeta Pedro Santacilia para Cuba, su patria querida, que luego alguien cambió “Cuba” por “Costa Rica” y la incluyeron en el cancionero costarricense.

Es cierto que tiene una letra elocuente dedicada a la patria, que tiene frases muy emotivas como “la defiendo, la quiero y la adoro y por ella mi vida daría”, pero nació de la inspiración de Santacilia para Cuba. Está bien que aquí la hayamos adoptado y la cantemos con devoción, pero de eso a considerarla nuestro segundo himno nacional, resulta exagerado e inconveniente.



En setiembre y en otras festividades cantábamos, en la escuela, en el colegio y en las celebraciones patrias el Himno al 15 de setiembre, Saludo a la bandera, Oh Costa Rica y algunas otras, pero que tenían dos inconvenientes: sus autores utilizaron un léxico poético casi incomprensible en nuestras conversaciones cotidianas y algunas tenían un tono de marcha marcial, con unos tiempos muy complicados para quienes no sabemos de música.

Lo anterior provocó que poco las cantáramos con menos frecuencia y prefiriéramos una melodía agradable como la “patriótica” que tenía palabras de uso cotidiano y de fácil entonación: “A la sombra nací de tu palma/ tu sabana corrí siendo niño/ y por eso mi tierno cariño/ cultivaste por siempre mejor.”

Carlos Guzmán está satisfecho y feliz con “Soy tico”.



Canciones oficiales

Pretendo con esta nota, que alguien se interese en promover una ley o una normativa para que en escuelas y colegios y en actividades oficiales se incluya Soy tico o bien Tico de corazón. Entonemos una canción que nos represente, que hable de Costa Rica y de los ticos, que mencione las cosas que tenemos distintas a otros tierras y que también sea sentimental como La patriótica.



Al repasar algunos de los versos de Carlos Guzmán, leemos:

“Soy tico/ porque llevo a Costa Rica en las entrañas/ porque lloro cuando escucho una guitarra/ cuando trema la marimba y con la puesta del sol./… "Soy tico/ Porque siento las canciones de mi tierra/ porque vibro con la ‘Luna Liberiana’ ‘Caballito Nicoyano’, ‘La Patriótica’ y ‘Pasión’./ Soy tico y cuando miro la alborada/ el lamento del yigüirro, me acelera la emoción./ "Soy tico porque cada vez que encuentro/ a un amigo forastero, le demuestro mi calor/… Soy tico porque vivo enamorado/ y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción…/ "Soy Tico porque una guaria morada/ me engalana la mirada/ y me impresiona de verdad../ Soy Tico y si eso no te dice nada/ Yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad".

Escrita en 1997, por el impulso que Guzmán recibió de su amigo peruano Rafael Otero —autor de Ódiame—, Soy Tico refleja el orgullo del ser costarricense y está escrita desde la perspectiva personal de un costarricense orgulloso por haber nacido en esta tierra bendita.



De Soy tico se han hecho varios videos con la participación de cantantes nacionales interpretando el tema en los mejores paisajes y lugares de nuestro país, desde Limón hasta Guanacaste. También en uno de ellos aparece el propio Guzmán tocando un piano blanco, en medio de un campo sembrado de flores amarillas en Cartago; lo anterior evidencia que desde un principio este tema fue visto como un asunto de interés nacional, de promover y exaltar las bellezas y los valores de nuestra patria, con la participación de músicos de diversas corrientes y ritmos; el resultado ha sido realmente bueno.



En una entrevista con Jessica Rojas, del periódico La Nación, Guzmán comentó que la frase que dice:

“Cada vez que encuentro un amigo forastero le demuestro mi calor”, explica muy bien el cariño que nosotros tenemos por la gente, por los inmigrantes que son muchos y muy buenos. “Desde los primeros habitantes del país, los extranjeros han sido bien recibidos. Los ticos abrimos nuestro abrazo, el corazón y los hogares a las familias inmigrantes y como siempre ha sido así lo quise incluir en la canción porque me parece que es parte de nuestra identidad”, dijo.

'Soy Tico' apareció por primera vez en el disco “Inspiraciones costarricenses”.



Dice Guzmán, que su canción ha sido difundida mucho por los docentes en primaria y secundaria. “Casi todos los chiquitos se la saben y eso es un gran logro. Le agradezco muchísimo a los maestros y a los papás que se preocupan porque sus pequeños la aprendan y también a la gente que hace posible que se escuche en otros países”.



Si oficializáramos Soy tico como nuestra canción patriótica, la cantarían nuestro estudiantes, la difundiríamos en otros países, se la entonaríamos a los turistas y la celebrarían muchos creadores de contenido extranjeros que ya han analizado la letra de esta buena canción.



El tema Soy Tico es importante porque evidencia el sentir costarricense, nuestras tradiciones, cultura y las diversas maravillas que ofrece nuestra nación, además, deja muy en claro la capacidad y el talento de todos los costarricenses en los diferentes ámbitos socioculturales.

Tico de Corazón

También mencioné que Tico de corazón, escrita por el músico guanacasteco Balo Gómez, podría integrarse al cancionero patriótico popular y escolar. A diferencia de “La Patriótica —la original se llama “A Cuba”—, de Santacilia, que le canta a las cosas cubanas, Tico de corazón está inspirada en nuestro país.

Dice: “Yo vengo de una tierra muy pequeña/ adornada con la selva y el coral/ si usted quiera llegar, yo le doy la señas/ yo vengo de donde nace la paz…/ yo vengo donde el ejército es pretérito pasado…/ yo vengo de Costa Rica/ un país muy chuiquitico/ y soy latino por dentro/ y tico de corazón…/ y tengo algo de porteño, de Cartago, de herediano/ de manudo y del atlántico también/ un poquito 'e Josefino y muy dentro de mi alma/ llevo al Guanacaste que me vio nacer".



Otro tarea que tenemos pendiente es buscar una canción para la Selección Nacional de Fútbol que desde ya y con miras a que la identifiquen internacionalmente debería llamarse Ticos Pura vida o algo similar. No hay nada que inventar ni hay que ponerse muy creativo para saber cuál es la frase que más no identifica en el exterior.



No es posible ni conveniente, es más bien vergonzoso, que cada vez que sale el seleccionado suene algo que popularizó José Luis Rodríguez “El Puma” (Agárrense de las manos) mezclada con otra de José José. Varios grupos nacionales han compuesto temas para la Selección, pero nunca nadie ha oficializado ninguna. Vamos los ticos, de Freddy Álvez; Olé Olé La Sele es mi pasón, de Los Ajenos y Playa Montaña y Sol, de Gonín, que se han ido popularizando poco a poco, podrían ser definidas como el himno a de la Selección Nacional de Futbol.

Aunque hay muchas más, de esas tres que mencioné, me quedó con la de Freddy Álvez, Vamos los ticos, lanzada oficialmente el 1º de junio del 2014. La inspiración de Freddy, que tiene un ritmo muy alegre y pegajoso, ideal para corear en un estadio, dice: Vamos todos los Ticos/ somos una sola afición/ vamos todos los Ticos/ vamos a apoyar la Selección./



Volveremos con el tema.

 Freddy Álvez grabó “Vamos los ticos”, un himno para la Selección Nacional de Futbol.

Este domingo será la caminata de la lucha contra el cáncer de mama

Este domingo 6 de octubre en el Parque Metropolitano La Sabana, cientos de corredores y caminantes se darán cita para confirmar su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. La Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de Mama (Fundeso), será la beneficiaria de la Carrera y Caminata AVON denominada "¡Cada paso es por vos! 2024". Esta organización educa a la población sobre esta enfermedad, promueve su detección temprana y rehabilita pacientes.

​“Los fondos recaudados por inscripciones para la Carrera y venta de camisetas para la Caminata se donarán a FUNDESO. Si bien la Caminata es gratuita, quienes deseen contribuir a pueden adquirir la camiseta. Una de cada ocho mujeres sufrirá en algún momento cáncer de mama, por lo que la lucha contra esta enfermedad involucra a todos. Corriendo o caminando, ¡cada paso cuenta!”, dice Priscilla Carazo, Gerente General de AVON de Costa Rica.

La carrera, que tiene el aval de la Federación Costarricense de Atletismo y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, iniciará las 6 a.m. y tendrá dos distancias: 5K y 10K. Por su parte, la caminata, que comenzará a las 7 a.m., recorrerá el perímetro del parque La Sabana.

La salida y meta de ambas actividades se ubicará en el costado norte del Estadio Nacional. La jornada del próximo 6 de octubre combinará deporte, solidaridad, salud y entretenimiento. Además, habrá clases masivas de cardio dance con Daniel Carvajal y de zumba con Vanessa Romero y Jordan Varela.

El menú de actividades incluye el Mercadito Pymes BAC con mujeres emprendedoras, así como revisiones médicas y nutricionales cortesía de Lysol y Vanish. Se contará también con la visita del mamógrafo móvil que el Hospital Metropolitano, AVON y otras compañías, comprometidas con el bienestar de la mujer, pusieron en marcha este año para realizar exámenes en diferentes localidades de escasos recursos del país.

Daniel Carvajal dará una clase de cardio dance.

Te tengo un vieras…

Vieras que durante su reciente visita al país para participar en la primera Torretón de la Alegría, organizada por la Asociación Obras del espíritu Santo, la bellísima Maribel Guardia, encantó y convenció a todos de que, aparte de ser la artista más reconocida de Costa Rica en el mundo, es una mujer sensible, caritativa, cariñosa, solidaria, sensible y tremendamente humana.

Maribel es, además, una comunicadora total. Desde el jueves 26 de setiembre, en la conferencia de prensa realizada en el hotel Crowne Plaza La Sabana, se ganó a todos y a los periodistas también, se comunicó con gran facilidad, agradó, interpretó Tan linda es mi Costa Rica y puso a todos a cantar. Aunque estaba visiblemente cansada, contestó las preguntas y se tomó fotos con todos. ¡Encantadora¡ decían, especialmente quienes no la conocían personalmente.

Ya en el concierto, el domingo 29 de setiembre, cantó y cautivó, además, la acompañó una banda de músicos locales, entre ellos Jorge Chicas, quien tuvo una brillante participación haciendo coros, ¡todo un lujo! Cuando ya pensábamos que habíamos visto todos los lados buenos de esta diva, en medio concierto anunció que —aunque no cobró por su presentación y ella costeó todos los gastos—, donaría ¢16 millones que es el costo estimado de cada apartamento de los que se construirán en las llamadas Torres de la Alegría; el público la ovacionó y ella se abrazó y lloró junto al padre Sergio Valverde, promotor de la actividad.

Maribel es muy sensible con el dolor de los demás, especialmente con los niños, incluso en forma callada y desinteresada, ayuda desde hace más de 40 años a una entidad de bien social de la capital mexicana. El martes 1º de octubre, después de estar cinco días en el país, atendiendo asuntos propios de su carrera y disfrutando con su familia y con su querida madre Mima,

Maribel voló a México, pero antes agradeció las atenciones que le ofrecieron, también le dio las gracias al abogado Raymundo Macís, quien le entregó unos pequeños detalles y le escribió unas sentidas cartas, con un gran significado y llenas de amor. En palabras sencillas, Maribel Guardia no solo demostró que es grande, sino por qué es la más grande.



Juan Carlos Torres y Maribel Guardia.



Vieras que Kendall Berrocal, virtuoso percusionista de Los Ajenos y uno de los mejores del país, confirmará este fin de semana su faceta de empresario cuando inaugure, en el mall San Pedro, Coral, un sitio especializado en arreglo, mantenimiento y embellecimiento de uñas.

En Coral Nailstudio son especialistas en pedicure y en spa de lujo, también hacen faciales, pestañas y depilación con cera. Ya lo saben, lleguen este fin de semana al Mall San Pedro y hablen con Kendall para que les pegue un uñazo con buen ritmo. Suerte al amigo Kendall en este nuevo emprendimiento.

El centro de uñas Coral abre este fin de semana en el mall San Pedro.



Vieras que Marco Antonio Calderón Bejarano está eufórico con el estreno de la película La raíz del mal, en la que intervendrá como actor, bajo la dirección del costarricense Andrés Heidenreich Brenes. Sobre esta nueva intervención de Marco como actor, su mamá Gloria Bejarano de Calderón dijo:

“Un sueño largamente acariciado por mi hijo Marco, que no ha permitido que el tiempo le arrebate el anhelo de ser actor y por años se ha preparado para ello".

A él, a don Andrés Heidenreich, a sus colegas y todo el equipo de producción les deseo el mayor de los éxitos. En la película también intervienen Noelia Campos, Freddy Víquez, Camila Molina y Melvin Jiménez.

Marco Antonio Calderón actúa en 'La raíz del mal'.



Vieras que Fabiola Mora viajó el pasado 29 de setiembre a Seúl, Corea del Sur, para representar a Costa Rica en el concurso Señora Universo. “Iniciamos este viaje lleno de sueños, esfuerzo y compromiso. Llevo conmigo el apoyo de quienes han estado a mi lado y mis patrocinadores que no sería posible sin ellos y el orgullo de representar todo lo que soy y de dónde vengo.

Este es solo el comienzo de una aventura que promete grandes desafíos, pero también grandes recompensas. Estoy lista para dar lo mejor de mí y disfrutar cada momento”. Fabiola, de 27 años y madre de dos hijos, fue electa en junio de este año Mrs. Universe Costa Rica 2024 y el título le dio el boleto para participar en la competencia universal, que en su edición 47 reunirá en el país asiático a 110 candidatas de todo el mundo. El concurso fue el pasado 2 de octubre y Fabiola regresará al país el 13 de octubre.

Fabiola Mora regresará al país el 13 de octubre.

Vieras que el martes me fui a Multiplaza Escazú y para mi suerte tuve una agradable sorpresa cuando descubrí por los pasillos a Keylor Navas y a su esposa Andrea Salas; aunque no me atreví a saludarlos —para no importunarlos— ellos se mostraron muy afables con quienes los saludaron y con quienes les pidieron fotos como fue el caso de Valeria Camacho Bartels.

Valeria Camacho tuvo la suerte de tomarse una foto con Andrea Salas y Keylor Navas.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.