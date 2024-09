Tía Zelmira: Mire qué buen programa para bailar y disfrutar

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo a mi buena amiga la gran maquillista Mirlen Quesada, quien cumple años este 20 de setiembre. También cumplen años el estilista Erik Fernando Hernández (cumple el 20 de setiembre), el diseñador Edwin Ramírez (21), el empresario Javier Fuentes (21), el periodista Ufrán García, el creador de contenido Juan José Fonseca (22), el embajador del tango Oscar López Salaberry (23), la productora Ivannia Alvarado (24), el periodista de espectáculos Franck Salas (24), el atleta Omar Jiménez (25), el modelo Edrey Benavides (25), el músico Leonel Obando (25), el fotógrafo Juan Molina (26), el futbolista Yosimar Arias (26) y el periodista Steven Barahona (25). Felicidades.



El cumpleaños de Franck Salas

Francisco Javier Salas (Franck Salas) notable periodista y buena persona, cumple años este 24 de setiembre, día de Nuestra Señora de la Merced. Es propicia la ocasión para felicitarlo y para destacar sus cualidades profesionales y humanas. A este buen colega lo conocí hace muchos años cuando inició con su agencia de modelaje y sus espacios televisivos dedicados a las noticias del entretenimiento. Estuvo en varios canales alternativos luchando siempre por sobresalir, por destacar, a pesar de las limitaciones técnicas porque sus contenidos eran novedosos y bien elaborados.

Siguió creciendo, se graduó como periodista; estuvo en Giros de la Fama, de Canal 6, hasta que tuvo que cambiar de canal porque cerraron el espacio; igualmente siguió con sus compañeros de aquella experiencia laboral haciendo el espacio Bomba TV en redes sociales. Pero como el que es bueno, siempre tiene las puertas abiertas, regresó a su querido Tele Uno, de Grecia, donde tiene un espacio dedicado a las noticias positivas. Felicito a Franck Salas por su constancia, por su laboriosidad y su comprobado profesionalismo. Espero que la pase muy bien con sus seres más cercanos y con sus familiares en Naranjo.



Franck Salas.

Maribel Guardia ofrecerá un concierto benéfico

Maribel Guardia se presentará el próximo domingo 29 de setiembre, en el Palacio de los Deportes, en un concierto benéfico cuyos fondos serán destinados a la construcción de unas torres de la organización denominada como Obras del Espíritu Santo, que promueve el padre Sergio Valverde, según informó el jueves el sitio La Esquina 506.

A finales del año anterior, cuando Maribel vino a pasar la Navidad con su familia, aceptó una invitación de Valverde para visitar las instalaciones en Cristo Rey y, desde aquel momento, cuando supo la gran obra que hacen, Maribel se comprometió a colaborar, especialmente con la edificación de las torres que tienen un costo de $13 millones y que albergarán a jóvenes en riesgo, proporcionándoles un entorno seguro y apoyo integral.

El proyecto, liderado por el Sergio Valverde, con el apoyo del Movimiento Cooperativo, tiene como objetivo construir las torres en un terreno de 15.000 metros cuadrados donado por Scotiabank en Cristo Rey, al sur de San José. Estas instalaciones ofrecerán refugio, alimentación, atención sanitaria, asistencia psicológica y oportunidades educativas para jóvenes de entre 18 y 25 años.

​“No pude evitar llorar, por ver la carita de felicidad de los niños que pudieron comer y llevarse un juguete; pensar que esto lo hace en todo el país y ahora sueña con edificar dos edificios para 744 niños. No son fechas fáciles, pero ir con el padre Sergio me llenó de paz. Es un hombre lleno de luz, un elegido. Y ver a tantos niños necesitados de amor… son nuestra responsabilidad, tenemos que acomodarnos en disponibilidad”, añadió Maribel.

Sobre el concierto no han trascendido mayores detalles y la Asociación Obras del Espíritu Santo tampoco lo ha confirmado, sin embargo, ya figura en la agenda de Maribel Guardia.

Maribel Guardia se comprometió a colaborar con las Obras del Espíritu Santo.



Mire qué buen programa para bailar y disfrutar

Muy movido y muy entretenido es el balance del estreno, el pasado domingo 15 de setiembre, del programa Mira Quién Baila (MQB), el nuevo formato de Canal 7. Se trata de un espacio sano, familiar, entretenido, divertido y aspiracional, todos queremos bailar, todos queremos triunfar, porque en la vida también se vale soñar.



La puesta en escena estuvo a la altura de lo que nos tiene acostumbrados Televisora de Costa Rica. Un acierto más de Teletica Formatos que comanda Paula Picado Cozza, con el apoyo de la productora Vivian Peraza. Los famosos bien famosos, los bailarines buenos bailarines y el jurado, bien jugado. Esta vez no hay paletas de calificación, pero sí opiniones y correcciones sobre el desempeño de las parejas.



Antes de continuar, debo decir que en esta temporada apoyo a mi amiga de muchos años Lynda Díaz; lo digo con libertad porque esta es una columna de opinión —la mía—.



Las informaciones publicadas al día siguiente, especialmente en La Nación, La Teja y por Sergio Arce en El Observador, reseñaron que los más aplaudidos de la noche fueron Lynda Díaz y el ultra polémico Diego Bravo. Lynda lució sensual, muy sensual, aunque los jueces Mauricio Astorga e Isabel Guzmán, pidieron más. ¿Más? Sin embargo, los españoles Isaac Rovira y Toni Costa destacaron el desempeño de Lynda y hasta bromearon con el cuerpo hermoso, de la boricua de 52 años, cuatro hijos y cuatro matrimonios. Por cierto, en la gradería estuvo siempre atento a los movimientos de Lynda, su esposo, el cubano Anhony Alfonso, quien en todo momento se mostró feliz de verla desenvolviéndose frente a las cámaras. Incluso, cuando el presentador Édgar Silva y los españoles hicieron pícaros comentarios sobre el cuerpo de ella, el traje ajustado, los destellos de luz, los apretes y los movimientos de Lynda, Anthony apoyó aquellas opiniones.



En publicaciones periodísticas y en transmisiones por medio de su perfil en Instagram, Lynda Díaz ha dicho que se siente feliz y realizada —y también cansada—, pero confía en que, conforme pasen los días, se acostumbrará a la rutina diaria de ensayos junto al coreógrafo, bailarín e ingeniero César Abarca, pero no aprieta.



César Abarca, Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso. Foto: Lilly Arce. GN.

Es innegable que las controversias que persiguen a Diego Bravo marcarán su participación en esta bailadera. Él sabe que no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero es obvio que sacará ventaja de su ácido personal.

Eso sí, el domingo ya listo para salir al aire y cuando todo el mundo estaba esperando ver un chispero entre él y la excelente presentadora Natalia Carvajal, ella tomó la iniciativa y de una vez intercambió una broma con Diego, como diciendo, aquí nunca pasó nada, nunca tuvimos bronca y a lo que vinimos: a bailar carajo.

Ese tipo de situaciones le generan sal y pimienta, seguidores y más vistas… de eso se trata. En cambio en el programa De Boca en Boca sí sucedió: todos esperaban ver la actitud de Mauricio Hoffman y Montserrat del Castillo, con quienes Diego tiene histórica y mediática peleadera, pasó lo que pasó. El lunes 16 de setiembre, cuando llegó el momento de mencionar al sujeto en cuestión, Hoffman y Del Castillo cerraron sus bocas y cedieron el uso de la palabra —como los diputados— a Bismark Méndez y María Fernanda León, quienes salieron airosos e informaron como tenían que hacerlo, contrastó aquí el profesionalismo.

Me parece que si la televisora es la anfitriona y Diego es el invitado, los de la casa deberían disimular y actuar conforme a los valores que siempre ha promovido la empresa y la familia Picado. Es cierto que Diego ha hablado mal, muy mal, de los que hicieron mutis —y fruncieron el ceño—, pero ya había un antecedente más fuerte cuando la entonces polemiquísima Coco Vargas fue invitada a participar en Dancing With The Stars y todo fluyó de manera natural y aplicaron aquello de lo que no ha de ser bien librado, que sea bien disimulado… y todos disimularon, hasta la Vargas.



Diego Bravo y Yesenia Reyes.



De acuerdo con la periodista Mariana Valladares, de Teletica.com, el Bravo le confesó que desde que entró a MQB no lee los comentarios de redes sociales. Lo anterior es difícil de creer, pero si él lo dice no queda más que ponerlo en duda, a fuego lento antes de que estalle el caldero. Lo que no pongo en duda es la capacidad de su bailarina Yessenia Reyes, quien ya ha ganado el primer lugar como pareja coreógrafa en otros programas.

En la entrevista con Valladares, el influencer de 34 años confesó que estar del otro lado es complejo, ya que ahora es a él a quien critican, por lo que ha decidido no revisar tanto las redes sociales y enfocarse en el concurso.



Para el final del programa dejaron a la cereza del pastel de apellidos Díaz Suárez de Alfonso y el rating no se dio por menos, subió. Ya se me fue todo el espacio de esta nota hablando de Lynda Díaz y Diego Bravo y casi olvidé decir que otras de mis favoritas —aparte de Lynda Díaz— son la simpática y bella Lisbeth Valverde, Vanessa González y mi colega, Janeth García.

Destaco la participación de Luis Montalbert, mi gran amigo Austin Berry, Marvin Hidalgo, la guapisísima Libni Ortiz, la camppeona veinteañera Naomy Valle y mi coterráneo quepeño Berny Madrigal.



Me gusta Mira Quién Baila, me gusta ver bailar, aplaudo la valentía de los participantes y celebro que todos los premios en efectivo serán destinados a obras de bien social, elegidas por los famosos concursantes. Así sí vale la pena bailar, concursar y triunfar, aunque después duelan hasta los huesos y los músculos que no existen.



Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso.

Te tengo un vieras…

Vieras que la periodista y también empresaria Jalé Barahimi inauguró, el martes 17 de setiembre, Bomboré, un nuevo concepto de salón de belleza que se conoce con el término de “Beauty Lab”. El local, ubicado en Metro Plaza, Escazú, es una sociedad con el reconocido empresario Rónald Torres, propietario de Ola Centro Médico, una clínica de medicina estética, ubicaba en Rhormoser, donde acuden hombres y mujeres que quieren quitarse esto, ponerse el otro, sacarse un poquito de grasa por aquí, pasarla para allá, arreglarse la nariz, cortarse la orejas, inyectarse botox o sacarse la grasa que se acumula en ciertas partes del cuerpo.

Los socios Jalé y Ronald Torres.

La fiesta fue un éxito de concurrencia, había muchas guapas famosas como Catalina Mendieta, Johanna Ortiz, Raquel Lizano, Camille Valverde, Steph Loría, Yoli Soler, Tatiana Incera, Alejandra Díaz (sin Rodrigo Marín), Ingrid Solís (sin Hernán Medford). También estaban Chío Lamas, Frangie Nicolás, Diego Bravo, Yesenia Reyes y el periodista Ariel Chaves con su guapa novia Xinia Maltés, Tifa Zúñiga, Daniela Alvarado, Mariana Alfaro, Hellen Morales. Llamó la atención la asistencia de René Picado Cozza, de televisora de Costa Rica, quien normalmente no asiste a este tipo de actividades.

René Picado, Yesenia Reyes, Diego Bravo y Rogelio Benavides.

Vieras que el actor tilaranense David Ulloa ha sido confirmado como el nuevo antagonista juvenil de la próxima telenovela estelar de Televisa Univision, prevista para 2025, de acuerdo con una información suministrada por Andrey Castro. Bajo el título provisional de Amar, la producción se prepara para comenzar las grabaciones en las paradisíacas playas de México, donde Ulloa desempeñará un papel clave en la trama juvenil. Compartirá escena con reconocidos actores como David Zepeda, Eva Cedeño, Diego de Erice y la primera actriz Ana Martín.

Este será el primer gran rol de Ulloa en el horario estelar de la televisora internacional, marcando un hito en su carrera. Los sueños se hacen realidad, David ha trabajado muy duro, rompiendo barreras, sacrificando muchas cosas y, poco a poco, está haciendo realidad su sueño.



David Ulloa.



Vieras que el artista de origen mexicano Javy Kartucho estuvo la semana pasada en nuestro país promocionando su nuevo éxito músical titulado “Esta noche me la llevo”, una canción con muy buena letra y un video muy bien producido. Javy se ha presentado en distintos palenques y arenas en Estados Unidos, México y para el mes de febrero realizará un concierto en nuestro país.

Su trayectoria lo ha llevado a interpretar música al lado de Pedro Rivera en dos ocasiones. Nos enteramos que en su visita a Costa Rica tuvo una reunión muy importante al lado de Elena Umaña, con quién estaría realizando una colaboración muy pronto. En su gira por distintos medios de comunicación demostró que tiene talento y que sus temas van a seguir conquistando a los costarricenses, quienes cada día más siguen consumiendo este tipo de música.

Su dedicación y amor por la música lo llevó a participar en películas como Bragada, filmada en Zacatecas, México, entre otras. Su carrera crece y es reconocido en premios Banda Max, con su primer sencillo “A quién le debo el favor” grabado en colaboración con los Sementales de Nuevo León, recibiendo premios por este sencillo y artículos en revistas como artista destacado en Video Rola.

En su trayectoria musical ha grabado cinco álbumes: 13 grandes éxitos, A quién le debo el favor, Arriba Monterrey, Punto de equilibrio y Ni tu amigo ni tu amante.

Javy Cartucho.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.